Organismos promueven inclusión y convivencia social a través de la música

El Ministerio de Educación (MINED), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la organización Musicians without Borders (MwB), iniciaron el proyecto “Soy Música”, con el que se capacitarán docentes y líderes comunitarios en liderazgo musical.

UNICEF informó que el proyecto tiene como objetivo promover la música como una herramienta para la inclusión y la convivencia social.

De igual forma, UNICEF consideró que con la iniciativa se avanza en la implementación de las estrategias que forman parte del Plan El Salvador Educado y del Plan El Salvador Seguro: promoviendo escuelas libres de violencia; y la retención y aprendizaje de los niños, adolescentes y jóvenes que están en situación de riesgo y vulnerabilidad, así como la inserción de los que están fuera del sistema educativo.

La metodología a emplear en el proyecto “Soy Música” fue desarrollada por Musicians without Borders y se basa en el potencial que tiene la música de conectar y reunir a las personas en un espacio compartido y seguro.

“Soy Música” se desarrollará en tres fases, siendo la primera la capacitación de 35 docentes y líderes comunitarios de los departamentos de San Salvador, Santa Ana, San Miguel, Cuscatlán, Usulután Morazán y Chalatenango, con lo cual se benefician tres mil 500 estudiantes en la primera fase.

Además, el proyecto incluye el diseño de una guía metodológica adaptada al contexto salvadoreño, que permitirá al MINED contar con material adecuado y personal capacitado para promover la inclusión, la convivencia y la armonía social en las comunidades educativas y garantizar así la educación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Al respecto, el ministro de Educación, Carlos Canjura, afirmó que llevar esta actividad a las escuelas es fundamental, “ya que es parte de la formación integral de nuestros estudiantes. Si nos ocupamos adecuadamente por el futuro de la niñez vamos a tener la posibilidad de construir esa sociedad que soñamos”.

Musicians without Borders tiene amplia experiencia en el uso de la música para la reconciliación, construcción de comunidades y sanación para las personas que sufren los efectos de la guerra y los conflictos armados.

“Esperamos que proceso de formación de docentes y líderes comunitarios sirva para hacer de las escuelas en El Salvador, espacios en el que las niñas y los niños se sientan seguros y se sientan motivados a continuar estudiando y evitar así la deserción escolar. Seguiremos trabajando para que esta metodología se replique en más centros escolares”, dijo Nadine Perrault, representante de UNICEF.