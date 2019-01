Opción Vergonzante de algunos amigos

César Ramírez Caralvá

Escritor y Fundador Suplemento Tres mil

“¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! No lo niego, mi error fue apoyar las luchas populares… Aquellas palabras de antiguos conocidos, antes atentos a la solidaridad en Cuscatlán, ahora tenían rudo sentido, había cambiado sus banderas, sueños, metas, preferencias históricas como quien cambia los zapatos viejos, ahora como “nuevos ricos” sus amigos le parecían vulgares… nadie podía creer semejante transformación, todo por una borrachera de Poder.

Nada casual en la historia, ahora se consideran Midas Tropicales, transformando todo en oro, sus antiguos proyectos son plomo o guijarros.

Ya lo reseñó William Shakespeare (1564-1616) en el soneto 29: WHEN, in disgrace with fortune and men’s eyes,/ I all alone beweep my outcast state/ And trouble deaf heaven with my bootless cries/ And look upon myself and curse my fate,/ Wishing me like to one more rich in hope…Cuando en desgracia de hombres y fortuna/ lamento mi abandono sin testigo/ y al cielo mi clamor inoportuna/ y a mi estrella la enfrento y la maldigo;/ queriendo ser más rico en esperanza.. o en el soneto 30: WHEN to the sessions of sweet silent thought/ I summon up remembrance of things past,/ I sigh the lack of many a thing I sought,/ And with old woes new wail my dear times’ waste:/ Then can I drown an eye, unus’d to flow,/ For precious friends hid in death’s dateless night,/ And weep afresh love’s long since cancell’d woe… Cuando a sesión de calmo pensamiento/ convoco los recuerdos del pasado/ la pérdida de antaño es lo que siento/ y el tiempo agoto en un pensar gastado;/ se arrasa mi ojo, casi siempre enjuto/ por amigos sepultos en la noche,/ lloro otra vez con revivido luto…

Extraño evento que vivimos en la nación, nos divide la realidad, la codicia insuperable de poder, nosotros siempre en actitud histórica, repetimos escenas bíblicas. Recuerdo el libro: El país de las alas rotas/ David Escobar Galindo – Barcelona: Editorial Vosgos, 1977, con su voz lúcida y premonitoria:

“Sobre el espejo de las impaciencias arde la gran pasión/de los sueños políticos”. pág. 19… eso parece dibujar el escenario un falso profeta. En otro verso: “incrédulo ante los menús que ofrecen la tierra en el cielo y el cielo en la tierra, alas de faisán, frijoles con una gotita de oro, confituras celestes, y que me llamen pesimista, si lo único que seguimos viviendo es la locura del Poder” pág. 20

Olvidan la historia… son parias codiciosos, corren tras el espejismo, sabemos su destino.

