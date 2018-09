ONU llama a Israel a no demoler el poblado palestino de Khan Al Ahmar

Jerusalén Ocupada

Corresponsal de PalestinaLibre.org

El coordinador especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz en Medio Oriente, Nickolay Mladenov, expresó su preocupación por la intención de Israel de demoler la aldea palestina de Khan Al Ahmar donde viven181 personas, más de la mitad de ellos son niños

El funcionario instó a Tel Aviv a no proceder con la demolición y terminar con las actividades de colonización ilegal en los territorios palestinos ocupados que corresponden a acciones contrarias al derecho internacional y podrían socavar las posibilidades de establecer un Estado palestino viable y con continuidad territorial.

La apropiación israelí de Khan Al Ahmar y otras aldeas adyacentes, tiene por objetivo extender los asentamientos ilegales desde Jerusalén ocupada hasta el Río Jordán, cortando la Cisjordania ocupada en dos partes imposibilitando la viabilidad de un futuro estado palestino.

Este llamado de la ONU se suma a la solicitud de la Unión Europea y de autoridades y organizaciones humanitarias de todo el mundo para detener estas acciones de limpieza étnica y de flagrante violación a la legalidad internacional.

Sin embargo, Israel se auto considera por encima del derecho internacional y no respetará ningún llamado. En este sentido, estos llamados y solicitudes verbales, que son absolutamente inútiles y no son más que tinta sobre papel y no detendrán las acciones e ilegalidades israelíes, todo lo contrario, corresponden a una triste complicidad de aquellos que se ven obligados a cumplir con los supuestos valores democráticos y del respeto a los derechos humanos, no obstante, no toman acciones reales y útiles para detener la barbarie, las agresiones y los crímenes de guerra como ha calificado esta demolición la organización israelí de derechos humanos B’Tselem.

Israel ha violado todas, absolutamente todas las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas ONU, las del Consejo de Seguridad, los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, los Convenios de Ginebra, etc. etc., sin embargo, nadie hace nada y todos estas autoridades y gobiernos auto denominados “libres” y “democráticos”, por un lado se dedican a “condenar”, “reprochar” y “deplorar” y por el otro, venden armas a Israel, hacen negocios con productos israelíes provenientes de territorios palestinos ocupados y mantienen relaciones amistosas con el ente que ha cometido más violaciones a los derechos humanos y con quienes violan y desprecian el derechos y la legalidad internacionales.