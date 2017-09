Oleada de críticas al proyecto de Ley de Agua presentado por la derecha salvadoreña

Iván Escobar (*)

Una oleada de críticas recibió el proyecto de Ley Integral del Agua presentado hace menos de una semana al Congreso salvadoreño, y que desde ya goza del total rechazo de amplios sectores sociales, iglesias, comunidades, organizaciones ambientalistas, así como fuerzas políticas como el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el mismo gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén que ya han expresado su negativa a esta propuesta.

La iniciativa presentada el miércoles 14 de junio de este año, tuvo sus primeras críticas de parte de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del FMLN representado en la Asamblea Legislativa, y que forman parte del Colectivo de Cambio Climático; en particular por el diputado y Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento, Guillermo Mata, quien dijo de entrada que esta normativa está prácticamente redactada para favorecer al sector privado, llámese Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), y potenciar la visión mercantilista del recurso hídrico.

“La gente debe de saber que hay una intencionalidad en la Asamblea Legislativa de parte de la derecha para privatizar de un solo tajo el agua”, enfatizó el legislador que desde ya descalifica la propuesta por ser contraria a los derechos de la población, y por tener la misma un carácter excluyente. Además, cuestionó en un primer análisis la integración de una instancia rectora, una “autoridad hídrica” como se denomina en la propuesta, la cual estaría integrada por cinco representaciones, de las cuales solo una sería nombrado por el Presidente de la República, es decir, representaría al Estado, las otras cuatro representación corresponderían al sector privado.

“(Con) la Ley definitivamente lo que busca la derecha unida, es privatizar la gestión del agua”, precisó.

Luego se han expresado voces en contra de organizaciones sociales y ambientales como: Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Foro del Agua, la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU), la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) con contundente editorial en el cual alerta sobre una privatización del vital líquido en el país.

Además se pronunció en contra la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel de Guevara, quien el viernes 16 de junio, apenas dos días después de presentada la propuesta, hizo un llamado a las diputadas y diputados de la Honorable Asamblea Legislativa “a que retomen el estudio y análisis de las propuestas para la aprobación de una ley general de aguas,… que tomen en consideración a los distintos sectores representativos de la sociedad…(y) a que prioricen un enfoque de derechos humanos”.

Por su parte, las organizaciones que integral el Movimiento Popular de Resistencia – 12 de Octubre (MPR-12) consideran que la propuesta presentada por las fuerzas de derecha, liderada por ARENA, junto al PCN, PDC y GANA, dicha propuestas estas organizaciones la califican como una normativa que “garantiza la mercantilización y uso abusivo del agua”.

La ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, en una entrevista local, el pasado viernes, también desmintió a los promotores de la propuesta de Ley Integral del Agua, que no forma parte de acuerdos con el sector privado y el Ejecutivo, como curiosamente han insistido los diputados de derecha cuando hablan de la propuesta. La funcionaria afirmó que “esta ley que se ha presentado en la Asamblea Legislativa es para mí decepcionante… nosotros estuvimos trabajando con la ANEP, el ministro de Economía y mi persona a petición del señor Presidente, sentados con ellos discutiendo esos temas. Trajimos a especialistas. Lo que vemos reflejado en este documento está muy lejano a las discusiones”, dijo en sus primeras valoraciones.

Pero las críticas a la iniciativa, que curiosamente la derecha no ha defendido ni en el Salón Azul, el pasado jueves 15 de junio, cuando la propuesta ingresó oficialmente a discusión del Congreso, y en particular en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, y la cual se ha conocido este martes 20 de junio en el seno de la instancia parlamentaria.

Los legisladores del FMLN consideran que la propuesta de la derecha, no viene más que a entorpecer el proceso de formación de Ley, y deja de lado las iniciativas que ya estaban en el Congreso en discusión, entre ellas la propuesta de las organizaciones sociales, ambientales y comunidades que presentaron en 2006, y la cual en la legislatura pasada (2012-2015) avanzó en su estudio hasta el artículo 92, pero lo referente al ante rector fue motivo de entrampamiento y uno de los puntos de bloqueo que ha puesto la derecha parlamentaria hasta la fecha.

Este domingo 18 de junio, el Arzobispo de San Salvador, Monseñor Escobar Alas, dijo a la prensa en su habitual conferencia semanal que “si usted le quita el agua al pueblo lo mata, tanto así es el precio que el agua no puede privatizarse”, y añadió que “el pueblo tiene derecho a tener agua y como iglesia se está trabajando en garantizar ese derecho”, según destaca la Agencia de Prensa Salvadoreña (ASP) en su edición de este lunes 19 de junio.

Silencio mediático

Llama la atención que el tema de la propuesta de la Ley Integral del Agua sonó como tal dos días, cuando se presentó y el siguiente, posteriormente, es decir, a partir del día 16 de junio la prensa de derecha poco o nada ha expresado al respecto, ni sus mocionantes han fijado postura. Lo cual es curioso porque la derecha cuando presenta sus propuestas lo hace de forma contundente, y sin mayor preámbulo, además utiliza la difusión mediática para tal efecto, ahora es distinto y han preferido guardar silencio. Se espera un importante debate para este martes 20 en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, a la cual llegará oficialmente la propuesta para integrarse al expediente de discusión del tema.

Este lunes 19 de junio y martes 20, en entrevistas televisivas diputados de ARENA y PCN han salido al paso de la propuesta, pero recordando que es “una propuesta que no está escrita en piedra”, lo que reafirma la postura de que no hay unidad frente a la propuesta construida desde la visión de los empresarios, tal y como asegura el FMLN, y prevalece una visión meramente mercantilista sobre el recurso agua.

Las organizaciones temen que la correlación de fuerzas se imponga por parte de las fuerzas de derecha, y es que con solo 43 votos la Ley puede ser aprobada, pero desde ya tiene un fuerte rechazo del pueblo y las instituciones del Estado. Piden que no se aplique “una aplanadora legislativa”, tal y como lo expresó la semana pasada, Carlos Flores, del Foro del Agua. Las organizaciones afirman también que no permitirán la privatización del vital líquido, y lucharan por defender ese derecho del pueblo al acceso libre al agua, no quieren que los privados controlen el uso de este recurso que desde ya es escaso, y piden la pronta aprobación de la Ley de Agua que está consensada y que ha sido bloqueada por las fuerzas de derecha. Temen también que la reforma en curso de la Ley de Asocios Públicos Privados (APP) pueda dar paso a la privatización y completarse con una normativa como la que se está proponiendo por los sectores empresariales. El gobierno a través del Medio Ambiente, y hoy en voz del Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, ha dicho que no se permitirá la privatización del recurso, mientras que las comunidades reafirman que lucharán porque no sea privatizado el recurso hídrico en El Salvador.

(*) Periodista Salvadoreño.

Publicado originalmente el lunes 19 de junio de 2017 en: https://puntosdeencuentros.wordpress.com/2017/06/19/ola-criticas-al-proyecto-de-ley-de-agua-presentado-por-la-derecha-salvadorena/