OIT retoma alegatos de sindicatos y mantiene bajo examen denuncias de violaciones a la libertad sindical en El Salvador

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Organizaciones sindicales salvadoreñas recibieron una nueva notificación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relacionada con el Caso No. 3472, actualmente en examen ante el Comité de Libertad Sindical. Con ello, “la OIT da seguimiento” a lo que sucede en El Salvador.

A través de un comunicado de prensa, la Federación Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), Sindicalistas en El Exilio y el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) enfatizaron que dicha comunicación añade nuevos alegatos presentados por las organizaciones salvadoreñas y confirma que la OIT “continúa dando seguimiento a las graves denuncias de violaciones a la libertad sindical, persecución de dirigentes, despidos antisindicales, obstáculos al ejercicio de la actividad sindical y restricciones a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras en El Salvador”.

Fue el jefe de servicio de Libertad Sindical del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, Tim de Meyer, quien recibió el documento presentado por las organizaciones. “La notificación recibida constituye una demostración inequívoca de que los problemas denunciados por el sindicalismo independiente no han desaparecido ni han sido resueltos”, luego de la salida de El Salvador de la Lista Corta, enfatizaron las organizaciones.

Señalaron que la propia OIT mantiene abiertos diversos procedimientos relacionados con la situación de los derechos sindicales en El Salvador, incluyendo casos en examen ante el Comité de Libertad Sindical y recomendaciones pendientes de cumplimiento.

Sonia Viñerta, secretaria de Organización de la CNTS, señaló que han logrado que la Organización Internacional del Trabajo retome los casos del expediente 3472. “Esto es una muestra de que la situación de El Salvador no se ha corregido, sigue en investigación, sigue en examen todo lo que nuestras organizaciones han planteado”.

En ese contexto, Viñerta sostuvo que las organizaciones sindicales tienen la oportunidad de demostrar la política antisindical que existe en El Salvador.

“Es importante, para el sindicalismo independiente, no bajar la guardia, aprovechar cualquier espacio para que se conozca la realidad salvadoreña y continuemos en lucha; porque, tal como lo hemos dicho y volvemos a reiterar, nada para la clase trabajadora organizada se ha logrado pidiendo con papelitos (…), sino que todo ha sido lucha”, añadió Viñerta desde Suiza.

Las organizaciones enfatizaron que la realidad del sindicalismo “contrasta con el despliegue propagandístico realizado recientemente por el Consejo Superior del Trabajo y por organizaciones sindicales afines al gobierno, quienes han pretendido presentar la salida temporal de El Salvador de la Lista Corta de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo como una supuesta certificación de pleno respeto a los derechos laborales”.

En ese contexto, las organizaciones enfatizaron que la salida de la Lista Corta “no significa el cierre de los casos, ni la resolución de las denuncias, ni mucho menos la desaparición de las violaciones que siguen afectando a miles de trabajadores. Tampoco elimina las obligaciones internacionales que el Estado salvadoreño mantiene frente a la OIT”.

De hecho, consideran que es lo contrario, pues con la comunicación recibida se demuestra que los mecanismos de control de la OIT aún examinan la situación salvadoreña y que el Estado deberá responder a los nuevos alegatos presentados por las organizaciones.

Entre los hechos denunciados se encuentran la persistencia de despidos antisindicales en el sector público y privado, las dificultades para la inscripción y funcionamiento de organizaciones sindicales, los actos de intimidación, vigilancia y hostigamiento contra dirigentes sindicales, la persecución de personas defensoras de derechos laborales, el desplazamiento y exilio forzado de dirigentes sindicales como consecuencia de su actividad gremial y de denuncia, entre otros.

Entre tanto, las organizaciones afirmaron que seguirán con la denuncia de las violaciones a las libertades sindicales.

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