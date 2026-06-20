Gobierno solicita incorporar $118 millones a 7 instituciones públicas provenientes de excedentes de impuestos

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El gobierno de Bukele, a través del Ministerio de Hacienda, ha presentado a la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley de Presupuesto 2026, para incorporar $118 millones a fin de reforzar diversas instituciones del sector público.

De acuerdo con el documento firmado por el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, y remitido con el respaldo del secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Gerardo Muñoz Cisneros, el objetivo de la petición es dotar de cobertura presupuestaria a compromisos “prioritarios e impostergables” que han surgido en varias entidades estatales durante el primer semestre del año.

El Ministerio de Hacienda argumenta que este incremento es financieramente viable debido a la “eficiencia administrativa” y al “combate a la evasión fiscal”, lo que ha generado excedentes de

ingresos por impuestos en relación con las estimaciones programadas hasta el mes de mayo

de 2026.

Los $118 millones provendrán de las siguientes fuentes de recaudación: Impuesto Sobre la Renta: $69 millones, Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA): $49 millones.

La distribución de los $118 millones se hará en siete instituciones públicas. El proyecto de decreto detalla que los fondos se reasignarán para incrementar el presupuesto del Apartado III – Gastos de diversas carteras de Estado e instituciones descentralizadas.

La distribución solicitada es la siguiente: Ramo de Agricultura y Ganadería, $37,000,000; Ramo de Salud, $30,000,000; Presidencia de la República, $18,000,000; Ramo de Economía, $17,000,000; Ramo de Obras Públicas y de Transporte, $10,000,000; Ramo de Cultura, $6,000,000; Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), $2,000,000.

El decreto no específica en qué se ocuparán dichos fondos asignados; es decir, no se menciona si se trata para ejecución de obras, servicios o remuneraciones; solamente se menciona que se necesitan para compromisos prioritarios e impostergables.

El proyecto de ley se encuentra ahora a la espera de ser conocido y aprobado en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto que sesionará este lunes a las 10 de la mañana.

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