GOES pide aprobación de $340 millones en préstamos para sistema de agua  e infraestructura vial

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Hacienda le ha pedido a la Asamblea Legislativa que le autorice suscribir dos préstamos con el BCIE que totalizan $340 millones, para mejorar el sistema de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y para infraestructura vial y movilidad urbana.

Ambas solicitudes fueron conocidas al cierre de la sesión plenaria y enviadas a estudio de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que tiene previsto sesionar este lunes a las 10 de la mañana.

La primera iniciativa de préstamo es con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $155 millones destinados a financiar el “Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana (PIVMU) – Fase II”, con la finalidad de “realizar esfuerzos orientados a la modernización de la infraestructura vial y la movilidad urbana”.

En los considerandos del proyecto de decreto se establece que el Gobierno salvadoreño “tiene entre sus propósitos continuar realizando esfuerzos orientados a la modernización de la infraestructura vial y la movilidad urbana, por lo que resulta importante llevar a cabo diferentes intervenciones en diversas zonas del país, consistentes en la ampliación y mejoramiento de carreteras en el departamento de Ahuachapán, así como obras viales en puntos estratégicos de acceso al Área Metropolitana de San Salvador.

Con ello, se garantiza “una conectividad eficiente que reduzca los costos operativos y tiempos de traslado para la población y los sectores productivos que permitan estimular la inversión privada y la competitividad del país”, agrega el proyecto de decreto.

El plazo del préstamo es de hasta veinte años, incluyendo 5 años de período de gracia, contados a partir de la fecha del primer desembolso del préstamo. El capital del préstamo será amortizado mediante el pago de cuotas semestrales consecutivas y, en lo posible, iguales, hasta la total cancelación del mismo, por los montos y en las fechas que el BCIE determine y conforme al Calendario de Amortizaciones que éste comunique.

Sobre los intereses, se pagará una tasa establecida por el BCIE de acuerdo con su política de tasas de interés. La tasa de interés estará integrada por la Tasa de Referencia, revisable y ajustable semestralmente, más un margen establecido por el BCIE que inicialmente podrá ser de 235 pbs, revisable y ajustable trimestralmente por el Banco, durante la vigencia del préstamo.

Se pagará una tasa de un cuarto del 1 % anual, calculada sobre los saldos no desembolsados del préstamo, la cual empezará a devengarse a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato de préstamo y será exigible hasta que se haga efectivo el último desembolso del préstamo o se desobliguen los fondos no desembolsados.

El proyecto de decreto no específica en los lugares de Ahuachapán y AMSS que se intervendrán. Sin embargo, en el sitio web del BCIE, informa que el programa consiste en la construcción del corredor norte del “anillo periférico” del AMSS y la ampliación del tramo desvío Atiquizaya-desvío bypass de Ahuachapán. El BCIE señala que se ampliarán cuatro carriles de 7 km de carretera existente y la construcción de 8.1 km de nuevas vías de 30.4 km de ciclovía nueva.

Se realizarán estudios de diseño en el corredor oriente del anillo periférico del AMSS que pasa por Ayutuxtepeque, Apopa, Cuscatancingo y Ciudad Delgado. El Programa se estima en un monto de $282.9 millones, de los cuales, el BCIE prestará $155 millones. El resto sería cofinanciado por el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional en $50 millones $77.9 millones por parte del GOES.

El otro préstamo es con el mismo banco, pero por $185 millones, que serán para financiar el “Proyecto para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Guluchapa en el Área Metropolitana de San Salvador”.

El proyecto de ley menciona que “que el Gobierno tiene entre sus propósitos fortalecer al sector de agua y saneamiento, contribuyendo para ello a la mejora del desempeño de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), entre otros aspectos”.

Con los fondos, ANDA intervendrá varias zonas del AMSS para mejorar la continuidad de los servicios de agua potable, reducir los niveles de agua no contabilizada, mejorando la eficiencia del Sistema de Agua Potable Guluchapa; este sistema abastece a los distritos de Soyapango, Ilopango, Santo Tomas, San Marcos y Santiago Texacuangos, Olocuilta y San Francisco Chinameca.

Según el BCIE, el financiamiento permitirá los estudios de preinversión, así como construcción y equipamiento de sistemas de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, instalando 37.1 km de tubería de distribución, habilitando 25,000 nuevas conexiones domiciliarias con micromedidores y construyendo siete tanques de almacenamiento y 7.5 km de líneas de transmisión eléctrica.

Se habilitarían 25 obras de captación de agua subterránea y superficial, además de una planta de tratamiento en Joya Grande con capacidad de 650 litros por segundo. Según el BCIE, se beneficiarán a más de 156 mil habitantes.

El plazo del préstamo es de hasta 20 años, incluyendo hasta 5 años de período de gracia, contados a partir de la fecha del primer desembolso del préstamo. El capital del préstamo será amortizado mediante el pago de cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales, hasta la total cancelación del mismo, por los montos y en las fechas que el BCIE determine y conforme al Calendario Amortizaciones que este comunique.

En lo que va de este año, Nuevas Ideas le ha aprobado al Gobierno $1,456 millones en préstamos.

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