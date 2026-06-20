Ganancias de las AFP se disparan mientras crecen dudas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) registran un crecimiento acelerado de sus ganancias durante 2026, mientras aumentan los cuestionamientos sobre la sostenibilidad del sistema previsional salvadoreño y el uso de los ahorros de los cotizantes por parte del Estado.

Según un análisis divulgado por el economista César Villalona, las AFP obtuvieron ganancias por 19.5 millones de dólares entre enero y abril de este año. De mantenerse esa tendencia, las utilidades podrían alcanzar cerca de 60 millones de dólares al cierre de 2026, una cifra que superaría ampliamente los resultados obtenidos en años anteriores.

El dato adquiere relevancia en un contexto marcado por el debate sobre el futuro del sistema de pensiones. Durante la campaña presidencial de 2019, el presidente Nayib Bukele afirmó que impulsaría cambios profundos para desmontar lo que calificó como un modelo neoliberal en materia previsional y avanzar hacia un sistema público de pensiones. Sin embargo, siete años después, las AFP continúan operando y registran algunos de los niveles de rentabilidad más altos desde su creación.

Villalona sostiene que las ganancias actuales contrastan con las expectativas generadas en torno a una transformación estructural del sistema. El economista recuerda que la reforma previsional aprobada en 2017 redujo algunas de las comisiones que cobraban las AFP, lo que provocó una disminución en sus utilidades durante los años siguientes.

Las cifras muestran que las ganancias de estas administradoras pasaron de 28.6 millones de dólares en 2016 (antes de la reforma) a alrededor de 17 millones en 2022. Sin embargo, a partir de 2023 comenzó una nueva etapa de crecimiento.

De acuerdo con el análisis, la legislación impulsada por el actual gobierno incrementó la comisión que las AFP cobran sobre las cotizaciones de los trabajadores. Como resultado, las utilidades ascendieron a 31 millones de dólares en 2023, aumentaron a 36 millones en 2024 y alcanzaron 39.5 millones en 2025.

Para Villalona, esta tendencia refleja que las administradoras han recuperado e incluso superado los niveles de rentabilidad que tenían antes de la reforma de 2017.

Debate sobre el uso de los fondos previsionales

Mientras las AFP reportan mayores ganancias, también crecen las preocupaciones sobre el manejo de los fondos de ahorro de los trabajadores.

El economista señala que, desde 2023, el Gobierno ha recurrido de forma intensiva a los recursos acumulados en las cuentas de los cotizantes para financiar sus necesidades fiscales. Según sus cálculos, durante ese período el Estado habría tomado prestados más de 3,300 millones de dólares adicionales provenientes del sistema de pensiones.

La preocupación principal radica en que, según el análisis, la deuda acumulada con los fondos previsionales supera los 11,500 millones de dólares y no se estarían realizando pagos de intereses ni amortizaciones sobre esos recursos.

Este debate no es nuevo. Desde la creación del sistema privado de pensiones en 1998, los gobiernos han utilizado mecanismos para captar parte de los ahorros previsionales mediante instrumentos financieros emitidos por el Estado. Sin embargo, diversos economistas y organizaciones sociales han advertido durante años sobre los riesgos de una elevada dependencia de estos fondos para financiar el gasto público.

Advertencias sobre la sostenibilidad

Uno de los elementos que ha alimentado la discusión es la publicación de estudios actuariales que evalúan la viabilidad futura del sistema.

Villalona cita un estudio divulgado por el Banco Central de Reserva a principios de este año, según el cual existe el riesgo de que los fondos acumulados por los cotizantes enfrenten serias dificultades en el futuro si continúan las actuales condiciones de endeudamiento estatal.

Los estudios actuariales son herramientas utilizadas para proyectar la capacidad financiera de los sistemas de pensiones a largo plazo. Estas evaluaciones toman en cuenta factores como la cantidad de trabajadores cotizantes, el crecimiento económico, la esperanza de vida y las obligaciones futuras de pago.

Especialistas en seguridad social han señalado que la sostenibilidad de cualquier sistema previsional depende de mantener un equilibrio entre los recursos disponibles y las futuras obligaciones con los pensionados.

Reforma pendiente

Otro aspecto señalado por Villalona es el compromiso adquirido por el Gobierno salvadoreño en el marco del acuerdo financiero suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según dicho acuerdo, las autoridades se comprometieron a presentar una propuesta de reforma al sistema de pensiones durante febrero de 2026. No obstante, hasta mediados de junio no se conocen detalles públicos sobre una iniciativa de reforma integral.

La ausencia de una propuesta concreta ha generado incertidumbre entre analistas económicos y sectores sociales que consideran necesario abordar de manera urgente los desafíos del sistema previsional.

Entre los temas que suelen formar parte de estas discusiones figuran la suficiencia de las pensiones, la cobertura de los trabajadores informales, la sostenibilidad financiera del sistema y el papel que deben desempeñar las AFP en la administración de los fondos.

Mientras tanto, las AFP registran resultados financieros crecientes y proyectan uno de los años más rentables de su historia. Asimismo, persisten las preocupaciones sobre el destino de los ahorros de los trabajadores, el aumento de la deuda estatal con el sistema previsional y la necesidad de una reforma que garantice la sostenibilidad de las pensiones para las futuras generaciones de salvadoreños.

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