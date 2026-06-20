Encuesta refleja deseo de cambio y mayor equilibrio en la Asamblea Legislativa, afirma Karina Sosa

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada del Parlamento Centroamericana por el FMLN y precandidata a diputada por la Asamblea Legislativa, Karina Sosa, aseguró que los resultados de una reciente encuesta reflejan que una parte importante de la población salvadoreña desea cambios en la conformación de la Asamblea Legislativa y una mayor representación de fuerzas políticas distintas al oficialismo.

Durante un análisis de la más reciene encuesta de La Prensa Gráfica, Sosa señaló que, aunque el 42 % de los encuestados manifestó preferir una Asamblea dominada por el partido de gobierno, al sumar quienes desean una Asamblea equilibrada (37.3 %) y quienes prefieren una mayoría de diputados de oposición (9.8 %), el porcentaje alcanza el 47.1 %, superando a quienes respaldan una mayoría oficialista.

“Si junta las dos respuestas, la gente que pide una Asamblea equilibrada y una mayoría de diputados de oposición quiere un cambio”, afirmó Sosa, quien interpretó estos resultados como una señal de inconformidad con la actual correlación de fuerzas en el órgano legislativo.

Según la parlamentaria centroamericana, la ciudadanía percibe que la actual Asamblea ha actuado de manera subordinada al Ejecutivo, sin ejercer suficientes funciones de control y debate. A su juicio, esto ha generado una imagen negativa entre sectores de la población, que consideran que los diputados oficialistas se limitan a respaldar las iniciativas del Gobierno sin mayor discusión.

Sosa sostuvo que el respaldo casi total de la Asamblea al presidente no ha producido beneficios perceptibles para muchas comunidades. En ese sentido, afirmó que los ciudadanos relacionan conceptos como “cambio”, “equilibrio” y “espacio para otras fuerzas políticas” con la necesidad de una representación más diversa dentro del parlamento.

La dirigente también señaló que, en sus recorridos por municipios, cantones y comunidades, ha escuchado constantes quejas sobre problemas que afectan a la población, entre ellos cobros municipales que consideran excesivos o injustificados. Como ejemplo, mencionó casos de habitantes de zonas rurales que deben pagar tasas relacionadas con infraestructura que, según denuncian, no existe en sus localidades.

A criterio de Sosa, estas situaciones influyen en la percepción ciudadana sobre quienes toman las decisiones públicas y contribuyen a la demanda de cambios en la representación política.

Las declaraciones surgen en un contexto de debate sobre el papel de la Asamblea Legislativa y la concentración de poder político en El Salvador, un tema que continúa generando discusión entre partidos, analistas y diversos sectores de la sociedad de cara a futuros procesos electorales.

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