Aumentan los llamamientos para mantener cerrado el estrecho de Ormuz y cancelar conversaciones

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TEHERÁN/Agencias

En Irán se han intensificado los llamamientos para mantener cerrado el estrecho de Ormuz y cancelar todas las negociaciones futuras hasta que Israel detenga sus operaciones militares y se retire por completo del territorio libanés ocupado, ya que los acontecimientos actuales constituyen una violación del memorando de entendimiento de Islamabad.

La brutal agresión del “perro rabioso de Estados Unidos, es decir, el régimen israelí”, en el sur del Líbano continúa y se ha extendido mucho más en las últimas 24 horas, expresan las fuentes.

También se destacó un artículo publicado por Tasnim, el hecho de que el régimen israelí no haya detenido los crímenes en el Líbano y no se haya retirado de todas las zonas ocupadas del territorio libanés, lo que constituye una violación total del memorando de entendimiento de Islamabad entre los presidentes de Irán y Estados Unidos.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, declaró explícitamente en una entrevista televisada que la primera cláusula del memorando de entendimiento implica la necesidad de que el régimen israelí se retire del territorio libanés.

Hasta que no se logre poner fin a la brutalidad del régimen israelí y se produzca su retirada del territorio libanés, el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado y cualquier negociación futura debe cancelarse por completo, dijo.

La continuación de los crímenes de Israel y la continua ocupación del territorio libanés por parte de los sionistas suponen la muerte del memorando de entendimiento, y esto no debe pasarse por alto, señala.

Si, a pesar de que Estados Unidos no ha implementado el memorando de entendimiento (que incluye el compromiso de contener a su régimen), Irán reabre el estrecho de Ormuz, se habrá infligido un daño considerable a los instrumentos de poder de Irán.

Los informes que actualmente indican que el estrecho de Ormuz está abierto no son aceptables en absoluto y son incompatibles con las promesas hechas por los funcionarios del gobierno y el equipo negociador.

EEUU propone plan piloto para retirada parcial israelí de sur de Líbano

Estados Unidos comenzó un plan piloto para una retirada militar parcial de Israel de la «zona de seguridad» que mantiene en el sur de Líbano, informó este viernes el canal estatal israelí Kan TV News.

De acuerdo con el reporte, el plan incluye desmantelar a Hizbulá por medio de facilitar al ejército de Líbano el ingreso a zonas que actualmente están bajo el control de Israel.

La próxima semana se espera otra ronda de conversaciones entre Israel y Líbano en Washington, durante la cual, de acuerdo con las fuentes, se determinarán las zonas específicas para el plan piloto, de acuerdo con el reporte.

El reporte agregó que, a pesar de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, remarcó que la presencia israelí en la «zona de seguridad» continuaría «el tiempo que sea necesario», los análisis ya están evaluando posibles zonas de retirada para la iniciativa respaldada por Estados Unidos.

El reporte citó a un alto funcionario del ejército de Israel, quien dijo que la cuestión clave es si la medida llevará a un cambio real en la política de Israel hacia Líbano, mientras Israel busca aplastar a Hizbulá, un aliado cercano de Irán.

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