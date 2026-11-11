Oficialismo avala acuerdos con Kuwait y Argentina

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó este martes una exención de visas para pasaportes oficiales entre El Salvador y Kuwait, un acuerdo de inversiones con Argentina y un pronunciamiento en favor de la diplomacia científica.

Con 59 votos, se aprobó el acuerdo de exención de visas entre El Salvador y el Estado de Kuwait, con el que se busca, según el oficialismo, agilizar los viajes oficiales y fortalecer las relaciones de cooperación entre ambas naciones.

El convenio beneficiará a los titulares de pasaportes diplomáticos, especiales y oficiales, según corresponda a cada país, quienes podrán ingresar, permanecer y salir de ambos territorios sin necesidad de gestionar una visa. Además, según se informó en la plenaria, se posibilitará el desarrollo de misiones especiales, promoverá inversiones y establecerá nuevos proyectos de cooperación.

Su aplicación permitirá “reducir” los procedimientos migratorios y eliminará los costos asociados a la obtención de visas para los funcionarios beneficiados. Esta exención no aplicará a quienes viajen con pasaportes ordinarios, sino únicamente a las personas que porten los documentos oficiales contemplados en el instrumento internacional.

El acuerdo fue suscrito el 25 de septiembre de 2026, en Nueva York, Estados Unidos, y entrará en vigor cuando ambos países se notifiquen oficialmente que han completado los procedimientos legales internos requeridos para su aplicación.

El otro acuerdo también fue aprobado con 59 votos; es un tratado entre El Salvador y la República de Argentina, para promover, según el oficialismo, iniciativas de inversión en áreas como la agroindustria, la manufactura especializada y la infraestructura tecnológica y logística; así como para incrementar la cooperación económica para beneficio de ambas naciones.

El oficialismo señaló que este convenio reducirá la incertidumbre jurídica que pueda existir en las reglas del trato, protección de patrimonio, transferencias y solución de controversias. Con este tipo de acuerdo, según dijo Nuevas Ideas, se abrirán oportunidades de inversión a empresas que deciden establecerse o ampliar sus operaciones en el territorio nacional y generan empleos, ya que contratan a proveedores nacionales.

También incluye proyectos de cooperación en áreas como salud, educación, energía renovable, ganadería, deportes, cultura, tecnología, turismo, transporte y prevención de desastres.

Este acuerdo también fue suscrito el 25 de septiembre de 2026, en Nueva York, Estados Unidos.

Pronunciamiento por el Día de la Ciencia

Vía dispensa de trámite, la Asamblea aprobó un pronunciamiento público por el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Quien lo propuso fue la diputada de Nuevas Ideas, Ana Figueroa.

La Asamblea señaló que el lema “Puntos de encuentro a través de la diplomacia científica”, propuesto por la UNESCO para la conmemoración de 2026, destaca el papel de la ciencia en el diálogo entre las naciones y en la búsqueda de respuestas conjuntas a desafíos comunes.

Sobre el tema, el pronunciamiento destaca que El Salvador presentó la “Estrategia Nacional de Diplomacia Científica y Cooperación Académica”, orientada a aprovechar la acción diplomática para facilitar la participación de instituciones salvadoreñas en proyectos internacionales de investigación, ampliar las oportunidades de intercambio y formación académica y favorecer la transferencia tecnológica.

Para impulsar dicha estrategia, se conformó la Mesa Nacional de Diplomacia Científica y Cooperación Académica, bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

“Este esfuerzo contará con el acompañamiento de las embajadas y los consulados de El Salvador, cuyas gestiones contribuirán a identificar socios en el exterior y a vincular a las universidades y los centros de investigación del país con redes internacionales de conocimiento e innovación”, puntualizó el decreto.

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