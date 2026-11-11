CASATUR entrega al Ministerio de Turismo diez prioridades para el sector en 2027

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Saúl Méndez

Colaborador

La Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR) entregó este martes 10 de noviembre a la ministra de Turismo, Morena Valdez, un documento con diez prioridades estratégicas para fortalecer la industria turística salvadoreña durante 2027, como resultado del segundo Congreso Anual de Turismo El Salvador 2026.

Las propuestas fueron definidas durante el encuentro, desarrollado el 9 y 10 de noviembre, con la participación de alrededor de 200 líderes, empresarios y representantes de diferentes actividades vinculadas al sector, quienes participaron en espacios de discusión y votación para identificar las principales necesidades y oportunidades de la industria.

Entre las prioridades establecidas se encuentran la formación de talento humano, el mejoramiento de la calidad de los servicios y experiencias turísticas, la diversificación de destinos en el territorio nacional y la promoción de El Salvador en nuevos mercados internacionales.

El sector también planteó facilitar el acceso a fuentes de financiamiento para los empresarios, fortalecer la venta directa mediante herramientas de inteligencia artificial, impulsar los encadenamientos productivos y mejorar la accesibilidad y conectividad de los sitios turísticos.

La agenda contempla mantener la limpieza y sostenibilidad ambiental de los destinos, así como fortalecer la coordinación entre el sector público y privado, con participación activa de las pequeñas y medianas empresas.

El presidente de CASATUR, Carlos Umaña, había instado durante la inauguración del congreso a los empresarios a formular propuestas que permitan convertir el crecimiento en la llegada de visitantes internacionales en mayores beneficios para las empresas, los destinos turísticos y los trabajadores de la industria.

El encuentro contó con la participación de expertos internacionales, entre ellos Sol Freixa, vicepresidenta comercial de Amadeus, y Daniel Lezaca, director comercial sénior de esa compañía para Colombia, el Caribe y Centroamérica, quienes abordaron las tendencias del mercado, la experiencia de los visitantes, los canales de distribución y las oportunidades que ofrecen las herramientas tecnológicas para las empresas turísticas.

También participó Luis Pineda, capacitador corporativo y consultor especializado en ciencias de la felicidad y psicología positiva aplicadas al turismo, quien destacó la importancia del personal que atiende a los visitantes en la generación de valor para la industria.

Por su parte, la ministra Morena Valdez señaló que la estrategia turística para 2027 contempla la consolidación de eventos de clase mundial, la sostenibilidad, el fortalecimiento de la infraestructura y conectividad, así como el mejoramiento de la hospitalidad y la calidad de los servicios.

La funcionaria también destacó la importancia de mantener la coordinación con el sector privado para responder a las nuevas tendencias del mercado y continuar desarrollando la oferta turística nacional.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Turismo (MITUR), entre enero y octubre de 2026 El Salvador recibió 3 920 726 visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento del 19 % en comparación con el mismo período de 2025.

Guatemala encabezó los países de residencia de los visitantes, con 1 603 239 personas, seguido de Estados Unidos, con 1 028 829; Honduras, con 804 076 y el resto del mundo con 484 582.

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