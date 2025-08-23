Oficialismo aprueba informes de labores de ministerios sin leerlos

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Diputados de Nuevas Ideas de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa aprobaron los informes de labores del Ministerio de Economía, Trabajo y Turismo sin leerlos. La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, propuso que los ministros o un representante asistiera a la comisión para que explicara el informe, pero Nuevas Ideas negó sus votos.

“Yo quisiera solicitar que se someta a votación, que se convoque en una siguiente reunión de comisión a la ministra de Economía (María Luisa Hayem) o a un representante para poder hacer un debate real del informe de labores”, pidió la legisladora en la instancia legislativa.

A juicio de la legisladora, este tema “no es menor, este es uno de los actos más importantes de rendición de cuentas (informe de labores) que hace el Órgano Ejecutivo hacia el Órgano Legislativo, cuando son órganos realmente independientes con facultades propias y separadas”, planteó la legisladora.

Claudia Ortiz sostuvo que, como legisladores, tienen el mandato por Constitución de revisar el trabajo de cada uno de los ministerios del Ejecutivo. “Recibir el informe de labores, analizarlo, estudiarlo y luego hacer las preguntas correspondientes”.

La opositora comparó el accionar de la actual legislatura con las anteriores. “Esto se parece a lo que pasaba en las Asambleas Legislativas que los controlaban otros partidos. Venían informes de labores que solo eran fotos, algunos datos, pero nunca se le contaron las costillas realmente a los ministros y ministras de Estado”.

“Aquí perdemos una oportunidad muy importante de pedirle cuentas al Ejecutivo y yo no sé ustedes, pero estoy en la obligación, porque la Constitución manda a hacerlo”, comentó Ortiz.

La comisión también dictaminó favorable al informe de labores del Ministerio de Trabajo, sin leer ni discutir el contenido de este. La legisladora Ortiz reiteró la propuesta de que ministro o representante fuera citado para explicar el mismo. También, los oficialistas aprobaron sin discusión, el informe del Ministerio de Turismo.

Nuevas Ideas negó sus votos para citar a funcionarios y que explicaran el informe de labores. Nuevas Ideas se ha caracterizado por no discutir ni cuestionar todo aquello que sea enviado desde Presidencia o sus ministerios.

La presidenta de la comisión, Dania González, de Nuevas Ideas, aseguró que los informes ya fueron recibidos el 31 de julio y que los legisladores los han discutido con sus equipos antes de la reunión de este viernes.

González sostuvo que ya se acerca la presentación del Presupuesto General de la Nación de 2026, y posterior su discusión con cada uno de los ramos; es entonces que los funcionarios explicarán sus “logros”.

