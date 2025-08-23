Claudia Ortiz cuestiona ley que da a Casa Presidencial control de hospitales

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, dijo que la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, que aprobó el oficialismo, avala que Casa Presidencial tome el control de los hospitales públicos.

Ortiz consideró que luego de 6 años de gobernanza y de administrar el sistema de salud público, el MINSAL no realiza su función y, por lo tanto, no cumple con la misión que le corresponde.

“Hacer una estructura paralela (Red Nacional de Hospitales) deja entrever algo que queda a toda luz, y es que no han administrado correctamente la salud pública”, comentó Claudia Ortiz en declaraciones a la prensa.

Ortiz destacó que esta ley también evade los controles de la Ley de Compras Públicas. “Otro aspecto es que el tema de las compras públicas e insumos para esta red hospitalaria no va a pasar por la Ley de Compras Públicas, ley que ellos mismos aprobaron porque dijeron que la LACAP (antigua ley), no daba las suficientes herramientas para la celeridad”.

“Deja entrever que, lo que han estado haciendo no ha funcionado tampoco, entonces la pregunta es ¿qué le ocultan a la gente y al personal de salud? ¿Qué quieren ocultar también de las compras públicas?,¿Por qué se inventan ese sistema paralelo?”, cuestionó la legisladora.

La legisladora criticó las razones del porqué se “han inventado” un esquema laboral diferente para estar en la red nacional de hospitales. “La gente que trabaja en el sistema nacional de salud está exponiendo o ha expuesto muchas veces las realidades que existen en los hospitales y en las unidades de salud.

¿Por qué se crea una nueva forma de compras públicas justamente para la red de hospitales?, se abren las puertas para concesiones que no sabemos a quién van a beneficiar”, cuestionó.

“Están ocultando una forma de manejar el dinero público, los servicios públicos más importantes que no ha dado resultados y que hoy con una nueva receta, desde nuestro punto de vista, una vía equivocada, no se arregla lo que ya está mal, sino que se trata de desechar y se quiere crear algo nuevo”, concluyó Ortiz.

La Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales fue aprobada esta semana y el primer nosocomio que acobijará será el nuevo Hospital Rosales, actualmente en construcción.

