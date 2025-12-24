Nuevas Ideas rechazó propuesta de Villatoro para derogar Ley de Minería 

Samuel Amaya

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro solicitó a la Asamblea Legislativa derogar la Ley de Minería, aprobada hace exactamente un año, la cual avala trabajos mineros en el territorio nacional. Sin embargo, Nuevas Ideas rechazó la propuesta.

El 23 de diciembre de 2024 se aprobó la Ley General de Minería Metálica, la cual deroga la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, aprobada en 2017, luego de una larga lucha social.

La fracción de Alianza Republicana Nacionalista, conformada por Villatoro y Francisco Lira, señaló que la minería «enferma, destruye y mata».

«Es de suma importancia señalar que, desde el año de 2017, se aprobó el decreto legislativo No. 639, que dio paso a la aprobación de la Ley de prohibición de la Minería Metálica, luego de realizar una exhaustiva evaluación ambiental estratégica del sector minero metálico en el año de 2011, por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (que) concluyó que las condiciones de vulneración en El Salvador, suponen una barrera importante a la posibilidad que el país pueda garantizar una minería metálica eficaz en el control de sus riesgos e impacto ambiental», planteó Villatoro en la iniciativa.

Ayer, fue la tercera ocasión que ARENA ha pedido la derogatoria de la Ley y que Nuevas Ideas ha negado sus votos.

La legisladora sostuvo que las actividades de exploración y explotación de minería metálica, constituyen «un atentado a la salud de los salvadoreños» ya que produce «severos riesgos» para el medio ambiente, pone «en grave riesgo» los bosques, los suelos y el recurso hídrico producido por el drenaje ácido, metales pesados y desechos de elemente tóxico, como el mercurio y cianuro.

La Ley General de Minería «fue inconsulta con la población salvadoreña, y aprobada de forma exprés en una sesión que apenas duró dos horas, sin realizar un fehaciente análisis», explicó Villatoro.

Villatoro señaló que varias personas y asociaciones les escribieron pidiéndoles que no exista la Ley, «no quieren que haya minería, por ende, queremos apoyarlos», por ello pidió la derogatoria en la plenaria de esta semana, pero Nuevas Ideas rechazó la propuesta.