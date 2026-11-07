Nuevas Ideas inscribe candidaturas entre desorden y uso de recursos de Asamblea

Compartir

Redacciones nacionales

@DiarioCoLatino

El partido Nuevas Ideas inscribió ante el Tribunal Supremo Electoral sus candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa. El instituto aspira a ganarlo todo: los 60 curules, las 44 alcaldías y la presidencia de la República.

Las autoridades del partido, así como los candidatos a diputados ingresaron al organismo colegiado en medio de un desorden provocado por su misma militancia. La afluencia y la conducta de las personas pudo terminar en tragedia debido a la saturación y los empujones entre ellos mismos.

Ernesto Castro informó que han cumplido con el requisito que la ley le manda a todos los partidos políticos: “esperamos que todo vaya a salir bien, venimos con toda esta familia de Nuevas Ideas que nos acompaña. Vamos por 60 curules, por 44 alcaldías y la presidencia de la República si Dios así lo quiere”, expresó.

El presidente de Nuevas Ideas, y primo del presidente de la República, Xavi Zablah, remarcó que este viernes fueron inscribir 60 candidatos, “para sacar esos 60 diputados para que el país siga avanzando; por que los diputados de Nuevas Ideas son los únicos diputados, los cuales van a dar siempre, sin excepción y sin titubear la gobernabilidad del presidente Nayib Bukele”.

Los candidatos a diputados que buscan una reelección llegaron con el personal de comunicaciones de la Asamblea Legislativa. Es decir, se utilizó personal institucional para cubrir un evento partidario. Los comunicadores de la Asamblea no estaban en sus funciones de trabajo, sino en una actividad partidaria en horario laboral y en vehículo institucional.

Sobre el tema, la secretaria general de VAMOS, Cesia Rivas, cuestionó el actuar del oficialismo a su llegada al TSE. “Tengo unas preguntas para el diputado Ernesto Castro, y ¿usted andaba en calidad de diputado o como candidato? los empleados de la Asamblea Legislativa de comunicaciones que andaban, ¿estaban en qué calidad?, porque ninguno andaba identificado, todos andaban de negro, pero al final se los llevó un transporte institucional de la Asamblea Legislativa.

Cesia Rivas señaló que La Ley de Ética Gubernamental prohíbe a todo diputado prevalecerse de su cargo para hacer política partidaria y también, prohíbe que usen a sus empleados en jornada laboral para actividades que no son de la institución y son del partido.

El oficialismo habría violentado al menos dos prohibiciones en la Ley de Ética Gubernamental: “Realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo, salvo las permitidas por la ley (personal institucional)” y “utilizar indebidamente los bienes muebles o inmuebles de la institución para hacer actos de proselitismo político partidario” (transporte y equipos).

“Para un partido con millones en deuda política que vergüenza es ocupar a sus empleados para sus actividades, como si no hubiese mucho trabajo que hacer en la Asamblea”, concluyó Cesia Rivas en sus redes sociales.

Nuevas Ideas en la Asamblea lleva dos legislaturas y en estas ha violentado la Constitución de la República al trastocarla de manera arbitraria sin seguir los debidos procesos. Su primer acto en la Asamblea fue dar un golpe de Estado al Órgano Judicial al destituir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general de la República.

También aprobó reformas a la Constitución para extender el periodo presidencial a 6 años y que un presidente puede reelegirse indefinidamente. El oficialismo en la Asamblea ha aprobado mes con mes, desde el 2022 un régimen de excepción que ha violentado los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas. Bajo esta medida “excepcional” se han suspendido derechos fundamentales a la población como la defensa técnica, las 72 horas de detención administrativa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...