Bases Magisteriales exige elecciones para renovar Juntas y Tribunales de la Carrera Docente

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Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación Nacional de Educadores Bases Magisteriales Salvadoreñas exigió al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) convocar a elecciones para elegir a los representantes del magisterio ante las Juntas y Tribunales de la Carrera Docente, ante la falta de convocatoria para renovar a los actuales integrantes de estos organismos.

La organización sindical advirtió que el próximo 23 de diciembre de 2026 vence el período de cinco años de los actuales representantes, conforme al artículo 74 de la Ley de la Carrera Docente. Por ello, señaló que el ministerio debe desarrollar oportunamente el proceso electoral para garantizar la renovación de estas instancias.

Bases Magisteriales sostuvo que los artículos 51, 68, 70 y 74 de la Ley de la Carrera Docente establecen disposiciones sobre la integración, representación y período de funcionamiento de estos organismos, por lo que su cumplimiento no depende de la voluntad de las autoridades.

Asimismo, señaló que la falta de convocatoria contraviene los principios de legalidad, eficacia y celeridad contemplados en el artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos. También citó los artículos 89 y 91 de esa normativa, relacionados con la obligación de resolver y evitar retrasos injustificados en las actuaciones administrativas.

«La Administración no tiene licencia para escoger qué leyes cumple y cuáles decide ignorar», expresó la organización en uno de sus comunicados, en el que también cuestionó que las autoridades exijan el cumplimiento de las disposiciones legales al sector docente mientras incumplen sus propios deberes.

Bases Magisteriales planteó cuatro exigencias al MINEDUCYT: convocar inmediatamente a elecciones de los representantes de los educadores; publicar un calendario electoral transparente que garantice la participación democrática del magisterio; explicar públicamente las razones jurídicas y administrativas de la falta de convocatoria; y adoptar las medidas necesarias para renovar los organismos dentro del marco legal.

«No estamos solicitando un favor: estamos exigiendo el cumplimiento de la ley», manifestó la asociación, que pidió garantizar instituciones legítimas, representativas y respetuosas del Estado de derecho.

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