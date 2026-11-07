Comedor comunitario para ancianos desamparados duplica beneficiarios

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El comedor comunitario en la Casa Comunitaria Obispos Abelina y Medardo Gómez creció significativamente; por lo que más adultos mayores desamparados son bendecidos cada viernes con alimentos, consultas, medicinas y artículos de primera necesidad.

Es de recordar que el comedor para adultos mayores desamparados fue inaugurado el viernes 2 de octubre. Este viernes 6 de noviembre, luego de un mes, se evidenció que más ancianos son beneficiados por esta iniciativa liderada por la Casa y por el comunicador Julio Villagrán.

De hecho, en comparación con la inauguración, el 2 de octubre y este 6 de noviembre, la afluencia de ancianos creció en un más del 100%; lo que demuestra lo significativo que ha resultado el proyecto social.

Carlos Villagrán, hijo de Julio Villagrán, lo catalogó como milagro; “no teníamos pensado que fuera tanta gente la que viniera. Contábamos al principio 50, un poco menos. El viernes pasado llegamos a casi 90 personas. Es un gesto muy bonito que tratamos de hacer: ayudar al adulto mayor es nuestra prioridad”.

Villagrán; sostuvo que los adultos mayores que se ven en la calle con hambre y los que no tienen un techo tratan de ayudarlos especialmente. “Hemos visto muchos casos de ancianos que nos dicen -no me lo voy a comer, lo voy a guardar para la cena-; es algo bien impactante el estar con estas personas. Toda la gente que ayuda para que esto sea posible lo hace de todo corazón. No hay nadie que venga obligado, todos lo hacemos con la mayor alegría y el gusto del mundo porque es lo correcto”.

Sobre ese aumento de ancianos que llegan a la Casa Comunitaria, al inició, no tenían la capacidad, logísticamente hablando, informó Carlos; pero por la gracia de Dios, la diáspora; y las personas nacionales que creen en este proyecto se ha logrado solventar, ya que han colocado más mesas, más sillas y por supuesto, se ha elaborado más comida.

“La verdad que estamos tratando de hacer lo mejor posible con la gente, que se sientan bienvenidos y amados, esa es nuestra principal tarea y que, además, la comida les guste”, destacó Villagrán.

“Nosotros tratamos de hacer lo correcto y lo más que podemos”, reafirmó Carlos Villagrán.

Lucia Lazo de 80 años es una de las ancianas que asiste a la Casa comunitaria por su almuerzo; ella consideró que este es una bendición y el trato por parte de los organizados es muy servicial y atenta.

“Habemos bastantes pobres que andamos en la calle; yo gracias a Dios, estoy con una nieta, pero hay unos que andan en la calle, durmiendo en la calle y ellos lo necesitan también”, destacó.

Señaló que, con este almuerzo, no solo satisface el hambre; sino ayuda a reservar “algunos centavitos que tengamos”. Lazo cerró con una frase “Dios es amor, y él nos da su bendición, la vida para poder caminar y alimentarnos”.

Además, aprovechó el espacio que le brindó Diario Co Latino para agradecer a todas las personas involucradas que hacen posible esta ayuda.

Santos Mejía de 77 años es un anciano con discapacidad visual; tiene su vivienda de bahareque en Apopa, pero como pudo, asistió a la Casa Comunitaria para recibir sus alimentos porque es una ayuda y además convive con otras personas, ya que en su vivienda, solo vive él.

“Es una bendición de mi Señor que nos da. Si pudiera trabajar, no viniera, aquí. Yo vivo pobremente (sic); no tengo beneficio de nadie; solo a mi señor que me da las bendiciones”.

Este comedor comunitario se realiza todos los viernes, y se le brinda alimento a todos los ancianos desamparados; la Casa Comunitaria está ubicada en la Calle 5 de Noviembre.

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