APES denuncian campaña de difamación contra periodista por su trabajo en Haití

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Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció una presunta campaña de difamación y desprestigio contra el periodista y antropólogo Juan Martínez d’Aubuisson, impulsada, según la organización, por medios estatales y cuentas afines al Gobierno salvadoreño, luego de sus investigaciones sobre la crisis humanitaria y de seguridad en Haití.

La denuncia surge tras la circulación de fragmentos de entrevistas realizadas por creadores de contenido a una persona que se identifica como hermano del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé. En dichas grabaciones, el entrevistado asegura que Martínez d’Aubuisson permaneció cerca de dos años en Haití y que habitó una vivienda supuestamente robada por estructuras pandilleriles.

Las declaraciones fueron retomadas por diferentes plataformas, entre ellas Noticiero El Salvador, de Canal 10, medio estatal financiado con fondos públicos. La televisora difundió uno de los fragmentos afirmando que el periodista salvadoreño había vivido en una vivienda vinculada al líder de la pandilla 400 Mawozo. Según la APES, estos señalamientos también fueron replicados por cuentas de noticias y usuarios afines al oficialismo.

Al ser consultado por el Centro de Monitoreo de la APES, Martínez d’Aubuisson rechazó las acusaciones y explicó que realizó una única visita a Haití, entre febrero y abril de 2025, para recopilar información destinada a la investigación La caída de Puerto Príncipe, desarrollada con el apoyo de la productora Dromómanos y la organización Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC).

El periodista detalló que su estadía se prolongó únicamente durante cinco semanas y que se alojó en un hotel privado ubicado en Pétion-Ville, en Puerto Príncipe. Asimismo, negó haber sostenido contacto con los líderes criminales con quienes se le pretende vincular.

La APES afirmó que su Centro de Monitoreo corroboró las fechas del viaje proporcionadas por el periodista y señaló que las declaraciones del supuesto hermano del primer ministro haitiano, cuya identidad no ha podido verificar, son falsas.

La asociación también destacó el reconocimiento internacional del trabajo de Martínez d’Aubuisson. En octubre de 2026, el periodista obtuvo el premio de reportero de guerra en el festival Prix Ouest-France Jean Marin. Además, su investigación fue nominada para presentarse en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN) y retomada por medios internacionales como El País, Society, Revista 5W y la BBC, en sus ediciones en español y portugués.

No obstante, la organización señaló que estos reconocimientos no han impedido que el periodista sea objeto recurrente de ataques difamatorios y calumniosos. Advirtió que asociarlo con estructuras criminales y criminalizar su labor periodística puede poner en riesgo su vida, integridad y trabajo, especialmente por las temáticas que investiga en territorio haitiano.

Ante esta situación, la APES expresó su solidaridad con Martínez d’Aubuisson y exigió a los medios estatales, particularmente a Canal 10, detener los señalamientos y retractarse de las acusaciones difundidas. También exhortó a las autoridades haitianas a garantizar la seguridad e integridad del periodista y de todos los comunicadores que cubren la situación en ese país.

La asociación recordó que no es la primera ocasión en que un medio estatal salvadoreño difunde información que considera falsa para desacreditar a periodistas y organizaciones. Como antecedente, mencionó una publicación de abril de este año de Diario El Salvador, en la que se afirmó que la APES y otras organizaciones de derechos humanos habían abogado por los derechos de personas pandilleras durante una audiencia en el Congreso estadounidense, señalamiento que la asociación calificó de erróneo.

El pronunciamiento cuenta también con el respaldo de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, la Red Centroamericana de Periodistas y Dromómanos, organizaciones que se sumaron al llamado para detener y retractar las acusaciones contra el periodista.

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