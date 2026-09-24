Nuevas Ideas aprueba prórroga 55 del régimen de excepción

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga número 55 del régimen de excepción, la cual estará vigente por 30 días, desde el 28 de septiembre hasta el 27 de octubre.

Es de recordar que el régimen de excepción se aprobó por primera vez el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte en los homicidios que dejaron a más de 80 salvadoreños asesinados a manos de las pandillas. Según investigaciones periodísticas esta matanza se debió por el fin de la tregua que había entre el Gobierno y las pandillas para reducir el número de homicidios en todo el país.

Con esta medida, se mantienen suspendidos al menos 3 derechos fundamentales de toda la población, entre ellos; el derecho a la defensa, la inviolabilidad de la correspondencia y el plazo de la detención administrativa por 72 horas.

El Gobierno vende el régimen de excepción como una medida necesaria para seguir con el combate a las pandillas y erradicar los remanentes. El proyecto de decreto menciona que, hasta la fecha, bajo el régimen de excepción se han detenido a 93,162 personas «vinculadas a estructuras criminales”.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado de sobra lo que ocasiona el régimen de excepción: detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas e inclusive asesinatos. El Socorro Jurídico Humanitario ha documentado la muerte de 570 personas que fueron detenidas bajo el régimen de excepción; de ellos el 94% no tenían perfil de pandillero.

El oficialismo señaló que el régimen de excepción ha permitido que el país acumule 1,212 días sin homicidios, desde su aplicación, y 224 en todo lo que va del año. La implementación del régimen de excepción ha permitido a las autoridades capturar a más de 93,162 pandilleros e incautar 5,574 armas de fuego, 12,247 vehículos, 25,568 celulares y $1,735 millones de droga, según información de la Asamblea Legislativa

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