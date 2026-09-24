Presidente Masoud Pezeshkian en ONU: Irán es víctima del terrorismo

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Naciones Unidas/Prensa Latina

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, mostró este miércoles imágenes de la guerra impuesta por Estados Unidos durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, donde denunció que su pueblo ha sido víctima del terrorismo.

Al intervenir en el segundo día de esta semana de alto nivel en el Debate General del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General, el mandatario iraní presentó evidencias de las muertes provocadas tras los primeros bombazos sobre Teherán, entre ellos el líder supremo Alí Khamenei y más de 150 estudiantes de una escuela.

«Ayer (el martes) (el presidente estadounidense, Donald) Trump afirmó que somos terroristas. No somos terroristas; somos víctimas del terrorismo», expresó Pezeshkian ante representantes de los 193 países miembros del organismo multilateral.

«Quienes son terroristas y forman a terroristas nos describen a nosotros como tales. Nosotros no hemos hecho más que defendernos. No somos terroristas. Nuestro pueblo inocente ha sido tomado por blanco en ataques cobardes contra nuestro país”, subrayó.

Reiteró que solo se han “defendido con toda la fuerza posible, nos han atacado con la última tecnología y sistemas de armas modernos, pero nuestro pueblo se ha mantenido firme. Cierto que nos han golpeado, pero no nos hemos arrodillado, no hemos bajado la cabeza”.

“Ellos, en cambio, han tomado por blanco nuestras universidades, nuestros centros sanitarios, nuestras escuelas y hospitales, nuestras infraestructuras y todo ello en contra del derecho internacional», dijo, al insistir en que Estados Unidos e Israel los atacaron.

Las palabras del gobernante llegaron 24 horas después del discurso del presidente Donald Trump en este mismo podio de las Naciones Unidas, donde amenazó a Irán con que, si no se lograba un acuerdo (a la medida de los deseos de Washington) para poner fin a la guerra que casi está a punto de cumplir siete meses, los aniquilaría e irían a parar al infierno.

La víspera, en la inauguración del debate, el secretario general de la ONU, António Guterres, pronunció su último discurso al más alto nivel en la Asamblea, en el cual alertó que las “fracturas de nuestro mundo” se están agrandando y las grietas convirtiendo en abismos.

La intervención del diplomático portugués, quien concluirá su mandato el 1 de enero de 2027, giró en torno a los principales ejes que, a su juicio, deben encaminar los esfuerzos internacionales ahora y en lo adelante en medio de un escenario en el que la ONU, evidentemente, no ha podido evitar conflictos.

Hizo un llamado a la defensa del multilateralismo, la paz, la seguridad y a una reforma del Consejo de Seguridad.

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