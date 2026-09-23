Tensión en VAMOS por acercamientos con el Movimiento de Izquierda Salvadoreña

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El partido VAMOS negó la existencia de cualquier acuerdo con el Movimiento Izquierda Salvadoreña (MIS), luego que la diputada Claudia Ortiz asegurara que se habían producido acercamientos en el marco del proceso interno de cara a las elecciones de 2027.

La dirigencia del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) subrayó que “nunca ha existido” un entendimiento con el MIS y cualquier negociación o acuerdo fue personalmente con Ortiz.

En “Encuentro con Julio Villagrán”, un televidente del programa envió una pregunta cuestionando a Claudia Ortiz, quien participaba como entrevistada, sobre posibles acercamientos con el Movimiento de Izquierda Salvadoreña (MIS).

“¿Qué hay de cierto que usted, Claudia Ortiz, tuvo un pacto con Walter Raudales y negociaron candidaturas?” preguntó el televidente. A lo que Ortiz respondió: “¿Qué tiene que ver un pacto o negociar candidaturas?, o sea, no veo algo fuera de lo que puede ser político. A ver, yo no he negociado candidaturas a nivel personal. Todos los diálogos que se tuvieron con diferentes sectores de la sociedad civil y movimientos sociales, fueron llevados al seno del partido, de la dirigencia”.

Ortiz enfatizó que “eso era una cosa que yo tenía encargado: dialogar con diferentes sectores de la sociedad y plantearles que como vamos, buscábamos candidaturas que vinieran de los movimientos sociales. Al momento de las personas decir ´de acuerdo, hagámoslo´ entonces se le remitía a hacer el proceso de selección e inscripción como cualquier otra persona, pero era ahí donde muchas de estas candidaturas que venían de diferentes sectores de sociedad civil, pues al final eran rechazadas sin una explicación concreta del porqué”.

Con respecto a Walter Raudales, “obviamente lo conozco, somos amigos, y coincidimos en muchos temas relacionados con el ámbito político del país, y también tenemos principios en común”, resaltó Ortiz.

La legisladora enfatizó que hay personas del MIS que son candidatos o están como candidatos actualmente; “pero eso es algo de lo que los partidos tenemos que hacer, eso no quiere decir que tenemos una negociación oscura”.

Luego de estas declaraciones de Ortiz, el partido VAMOS emitió un comunicado en el que señala que “como Consejo Ejecutivo Nacional nunca ha existido un acuerdo de alianza con el Movimiento de Izquierda Salvadoreña dirigido por Walter Raudales y todo acuerdo o negociación fue en calidad personal de la diputada”.

La secretaria general replicó y amplió el mensaje: “nuestros principios y valores no son negociables. Como secretaria general nacional doy fe que no hay acuerdo alguno ni alianza alguna con el Movimiento de Izquierda Salvadoreña y nos desligamos de todo acuerdo o negociación realizada con la diputada Claudia Ortiz”.

A juicio de Rivas, las acciones de Ortiz “se hizo a espaldas de la dirigencia y la CEP (Comisión Electoral Permanente). Una cosa es ser autorizada para hacer lobby con sociedad civil y otra es tomar acuerdos y hacer pactos a espaldas de la dirigencia”, señaló Rivas.

Tanto Claudia Ortiz como Cesia Rivas buscan la secretaría general del partido. Ortiz tiene actualmente una denuncia en el Tribunal de Honor y Disciplina del partido por presuntamente transgredir los estatutos del partido. De momento, este tribunal no ha emitido resolución alguna.

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