Nueva Trinidad, municipio número 100 libre de analfabetismo

Yaneth Estrada

@caricheop

“Escucharon decir a una madre que su hija le había enseñado a leer y escribir, también al padre y a otros amigos cercanos. Esa es muestra de lo que es nuestra familia y también lo que somos los salvadoreños”, destacó el Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén, al declarar al municipio de Nueva Trinidad, departamento de Chalatenango, libre de analfabetismo.

El índice en Nueva Trinidad alcanzó el 96.1%, porcentaje que constituye la cantidad indicada para poder izar la bandera de alfabetización en el municipio número 100 conseguido. Además, para cumplir con esta ardua tarea se contó con la participación de 41 estudiantes como alfabetizadores. “Desde el 2009, al conocer que este país tenía un alto nivel de personas que no sabían leer y escribir, cómo es posible si estamos en la era del conocimiento, en la época de las comunicaciones, de la tecnología avanzada, eso no puede ser porque es violento para una sociedad, de ahí que tomamos la decisión desde el 2009 de comenzar a alfabetizar el país“, detalló el Mandatario.

Además de Nueva Trinidad, en Chalatenango se han declarado libres de analfabetismo 12 municipios más: San Francisco Lempa, Azacualpa, Las Vueltas, San Antonio Los Ranchos, San José Las Flores, Potonico, San Luis del Carmen, San Isidro Labrador, Nombre de Jesús, San José Cancasque, San Miguel de Mercedes y en esta semana se incorporó Comalapa.

Igualmente, en todo el departamento se ha alfabetizado a 16 mil 622 personas, atendidas por 4,591 voluntarios en miles de círculos de alfabetización y, actualmente, se alfabetiza a más de 1,000 personas, con la ayuda de 578 estudiantes.

Iluminando vidas

Sánchez Cerén habló de las primeras reuniones públicas para escuchar a los beneficiarios del Programa Nacional de Alfabetización que estaban en el proceso de aprendizaje. “Allá en Izalco, un señor contaba que ya no iba a tener dificultades para viajar, porque antes llegaba a la parada de buses y cuando no había nadie y no podía abordar, porque no sabía leer. Él decía que no saber leer y escribir era como estar ciego”, recordó.

“Hoy (ayer) sumamos otra victoria a esa misión al declarar ‘libre de analfabetismo’ a Nueva Trinidad, aquí en Chalatenango, el municipio número 100, gracias al esfuerzo y la dedicación de cientos de compatriotas jóvenes. Este resultado merece que nos demos un fuerte aplauso, especialmente a los involucrados directamente en esta batalla por el saber”, reiteró.

También, el Presidente de la República reconoció a los voluntarios por su dedicación y entrega, por no tirar la toalla, que es una decisión del salvadoreño. “Sobre todo, por este gran gesto humano que significa llevar la luz del conocimiento a quienes no tuvieron esa oportunidad”, agregó.

Cabe destacar que, de enero a julio de este año, se ha alfabetizado a unas 24 mil personas en todo el país, de las cuales el 63% son mujeres; mientras, de agosto a diciembre se enseñará a 58 mil en zonas rurales y urbanas. En septiembre, la meta es declarar a 10 nuevos municipios libres de analfabetismo.