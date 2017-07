El núcleo de las pensiones

César Ramírez

@caralvasalvador

El núcleo central de las pensiones es ¿quién paga el monto general de los pensionados?

Muchos trabajadores tienen un fondo de pensiones con leyes firmes, en ese contexto es necesario un respaldo y control del Estado hacia el ahorro de los pensionistas.

Han existido modelos absolutamente privados de pensionistas que depositaron (voluntariamente) sus ahorros en las fallidas Finsepro-Insepro (1,320 personas estafadas), fomiexport (4 mil personas afectadas), pero un día los ahorristas amanecieron sin un solo centavo…

La edad de jubilación es un tema de importancia, puesto que en el fondo es solidaridad intergeneracional, pero al mismo tiempo constituye un problema por la generación de empleos, además ninguna empresa garantiza la continuidad de veinticinco o treinta años de un trabajador.

Esta semana probablemente la Reforma al sistema de pensiones acontecerá, por una aritmética simple de la Asamblea Legislativa, es posible que el alcance de este nuevo esquema posea un tácito acuerdo de todos los partidos políticos aunque “nominalmente exista oposición al mismo”, me parece que el tema ha sido discutido hasta la saciedad, el resultado cualquiera que sea no causará el caos social, en cuestiones de dinero los capitalistas no arriesgan nada, siempre van a lo seguro, sea un sistema mixto, un sistema diferenciado (privado y público) o cualquier combinación y las propuestas incluyen a las actuales AFP que al final son la dueñas del capital de riesgo, por lo tanto la vida continuará sin mayores sobresaltos.

Sin pasiones la Reforma al Sistema de Pensiones no es tema político, es problema de realidad económica de las finanzas públicas ¿El Estado tiene o no dinero para pagar a los pensionados? ¿Caeremos en el impago cíclicamente?

El manejo mediático de un problema técnico se ha convertido en un desfile de opiniones variopintas, con mentiras, medias verdades e incluso calificando el tema como: “el mayor robo del siglo”, lo cual no ayuda a solucionar nada.

Un comentarista incluso mintió públicamente tergiversando la opinión del Banco Mundial, lo cual fue desmentido por la propia institución en una nota publicada el 13JUL017 Colatino: “Si bien el Banco Mundial ha estado apoyando esfuerzos del país en consensuar una reforma de pensiones, no ha dado ningún aval a ninguna propuesta de la que no hemos hecho estudios actuariales, reza el mensaje que el director del Banco Mundial Humberto López mandó al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, para aclarar la situación luego que un medio impreso publicara lo contrario en relación al apoyo de la ICP”.

Se trata de temas concretos: edad de jubilación, reducir ganancias de las AFP, aumentar ingresos para el Estado, monto de pensiones, reformas a la administración de pensiones.

Los temas de nación con respecto a las pensiones deben considerar el crecimiento económico, políticas de ahorro público, impuestos, los empleos informales que deben integrarse fiscalmente, los salarios mínimos o la productividad laboral.

En síntesis: el Estado debe ser parte y solución de las pensiones, los sistemas privados son vulnerables a colapsos financieros, la edad de jubilación no es un tema político es una realidad económica porque nadie debe jubilarse con deudas, la Reforma al actual modelo de pensiones es necesaria puesto que sin la participación del Estado podríamos repetir una triste historia con dramáticas consecuencias.

www.cesarramirezcaralva.com