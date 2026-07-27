Novena peregrinación de San Romero se enfoca en la dignidad, migrantes, medio ambiente y paz

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La novena peregrinación por el Santo Óscar Romero iniciará este sábado 1 de agosto desde Catedral Metropolitana de San Salvador y finalizará el 2 en la cuna del profeta, en Ciudad Barrios San Miguel.

La Fundación Monseñor Romero convocó a la novena peregrinación que es conocida como el “Camino de San Romero”, este año, bajo el lema “San Oscar Romero vive y camina con su pueblo”. La peregrinación estará centrada en tres intenciones: en la oración por los migrantes, el cuido del medio ambiente, la dignidad de la persona y la búsqueda de la paz.

El padre Santos Belisario, encargado de la comisión central, recordó que desde 2017, se inició esta peregrinación, en el marco de los cien años del natalicio de Monseñor Romero. “Hemos aprendido mucho, hemos también sufrido algunas veces, pero todo ha sido una experiencia en la cual ha dado muchos frutos, y sin duda por eso es que la gente en agosto está ya esperando esta peregrinación”, destacó el líder religioso.

Santos Belisario remarcó que, como comunidad, han crecido en varios aspectos: “cada vez se nos une gente que nunca ha ido, para hacer la experiencia, y eso creo que es un buen signo de renovación, un buen signo de que más personas quieren; la finalidad nuestra es dar a conocer y mantener el legado, la vida, de Mons. Oscar Arnulfo Romero, esa es nuestra finalidad, y la gente tiene ese despertar de conocer a nuestros santos y a nuestros mártires”.

El religioso sostuvo que la peregrinación “no pretende ser una especie de paseo, o solo por caminar, si no lleva contenido, y también quiere una incidencia, en primer lugar, en la conciencia de aquellos que asisten, y luego un mensaje para todo el país”.

En este año, el lema es “San Oscar Romero vive y camina con su pueblo”, para que la gente sienta que su legado, su historia y caminar, “no ha desaparecido, sino que continúa con nosotros y camina con nosotros en nuestras alegrías y en nuestras tristezas”.

Sobre los pilares que se retomarán este año, el padre enfatizó que la dignidad de la persona humana “es algo intrínseco en la persona, algo propio a la persona. Ya tenemos unas cosas que son propias, por ejemplo, la defensa de la vida, la defensa a la salud”.

El segundo pilar, es el cuidado de la casa común, de hecho, varias peregrinaciones han liderado esta causa, ya que no se toma al azar, sino porque “hay dificultades”. “Estamos viendo muchas problemáticas ambientales que ya estamos sufriendo; el cambio climático y todo eso que nos está afectando grandemente. También queremos hacer conciencia y un llamado a que se tomen medidas fuertes”.

“Ya sembramos árboles, ya pedimos por los ríos y ahora seguimos con esa conciencia de cuidar la casa común, siempre con el peligro latente, y debo decirlo, de la minería metálica abierta en nuestro país. Eso lo tenemos muy presente y yo personalmente también siento esa necesidad de expresar de qué vamos también a comunicar que no es un beneficio para nuestro país, sino que es un proyecto que traería más destrucción para la casa común”, destacó el padre.

Ya que es de recordar que, en diciembre del año 2024, la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista aprobó una nueva Ley de Minería y derogó la ley que prohibía la minería en El Salvador. Hoy por hoy, las empresas mineras tienen el pase para explorar y explotar los territorios.

El tercer punto es la oración por los migrantes: “Cada paso que damos nosotros, el sol, a veces la falta de agua, la falta de alimento en algún recorrido, nos hace pensar en nuestros migrantes. La gente sigue migrando, tanto de una forma interior como exterior. “La gente sigue saliendo del país y cada vez hay rutas más difíciles porque los países están colocando cada vez leyes más complicadas para nuestros migrantes”.

El cuarto pilar, es la búsqueda de la justicia y de la paz, la cual se logra cuando el ser humano se convierte en artesano por una sociedad más justa, equitativa y con justicia.

La hermana Loida Saraí Guzmán de la congregación Siervas de la Misericordia de Dios destacó que es una experiencia de fe, de cercanía con el pueblo en el que se recuerda al pueblo de Israel a la tierra prometida, una oportunidad para los que se identifican con el Santo San Oscar para ser parte de la peregrinación.

“Así como vamos en esta peregrinación también hay que ofrecer sacrificios, en la misma. Vemos los testimonios de Abraham, Isabel, incluso el cardenal que camina con nosotros, entonces es ese testimonio que también ellos van ofreciendo un sacrificio que también nosotros como peregrinos llevemos; ese sentido de sacrificio de oblación, de ofrecer algo al Señor por las intenciones que cada uno llevará en su corazón», destacó la hermana.

A las 5 de la mañana del 1 de agosto, en Catedral Metropolitana de San Salvador se realizará una misa de envío de todos los peregrinos, la cual será presidida por el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas.

Desde San Salvador hasta Moncagua, San Miguel lo realizarán en autobús, desde Moncagua hasta Chapeltique lo realizarán caminando; esperan llegar a las 5 o a las 6 de la tarde. Antes de entrar al pueblo donde descansan, encenderán unos farolitos de cartón “que simbolizan el sí a la vida y no a la minería metálica”.

Luego, el 2 de agosto, a las 7 de la mañana, saldrán de Chapeltique hasta Ciudad Barrios siempre en peregrinación, donde en la ciudad natal de Romero se desarrollará una misa a las 2 de la tarde.

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