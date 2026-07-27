San Isidro bajo amenaza ambiental: minería, desalojos, tala de árboles y agua contaminada con arsénico

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

En San Isidro, Cabañas, la reapertura de la minería metálica revive viejas tensiones y heridas que aún no sanaban. Comunidades como El Tren denuncian intentos de desalojo, la tala de más de 15 mil árboles y el riesgo de perder sus fuentes de agua. A ello se suma la contaminación por arsénico detectada en el pozo del caserío el Junquillo que abastece de agua por 2 horas una vez a la semana a 240 familias.

Peter Natarén, un habitante y vocero de Cabañas lideró a un grupo de periodistas hacia la comunidad El Tren en San Isidro, donde están siendo amenazados debido a posibles trabajos mineros en la zona. Además, en la zona se pretende arrasar con un bosque, serían 15 mil árboles los que se talarían para ampliar la calle de acceso a la zona donde se pretende hacer extracción minera.

En la zona, ya se había hecho exploración minera por parte de Pacific Rim, una de las empresas mineras que intentaba operar cuando la prohibición de la minería no era ley de la República.

“Justo estamos en un terreno en San Isidro, objetivos para las empresas mineras, porque en el pasado acá se hizo exploración de parte de Pacific Rim, que era una empresa minera de Canadá, que estuvo por varios años haciendo exploraciones”, dijo Nataren frente al bosque que pretenden talar.

Cabañas: una potencia minera

Para entender la problemática, es necesario contextualizar que Pacific Rim comenzó a operar en El Salvador en 2002 con permisos de exploración; pero luego en 2004, se le denegó el permiso de explotación. Además, suspendió los permisos otorgados, el Gobierno de aquel entonces alegó que la explotación minera sería contaminante a los de por sí, escasos recursos acuíferos de El Salvador. Ante tal situación, la empresa minera en 2009 interpuso una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el cual, depende del Banco Mundial. El gobierno le negó los permisos para la explotación minera en El Dorado, Cabañas.

El arbitraje duró siete años y medio, en medio de este proceso, Pacific Rim fue adquirida en 2013 por la empresa australiana Oceana Gold. El CIADI falló en 2016 a favor del Estado salvadoreño y ordenó indemnizar a El Salvador con $8 millones para cubrir los costos procesales del litigio internacional.

Un año después del fallo, la Asamblea Legislativa, luego de una férrea lucha civil, aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, con lo que, la minería estaría prohibida en el 100% de la República. Sin embargo, esa hazaña duraría 7 años, pues en 2024, un día antes de Nochebuena, la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, aprobó una nueva “Ley General de Minería Metálica”, con la que se derogaría la “Ley de Prohibición de la Minería Metálica”.

“Ahora se repite la historia”

Peter Nataren señaló que la amenaza de la minería vuelve a estar en los oídos de las comunidades, ya que con la aprobación de la nueva ley de minería “se repite la historia”, en referencia a empresas que buscan hacer trabajos mineros en Cabañas.

Los terrenos en San Isidro “son objetivos porque ya están explorados”, informó Nataren durante el recorrido.

“Ya se sabe de parte de Pacific Rim en sus informes que aquí había oro y ellos estaban exigiendo al Estado salvadoreño, en ese momento, que les dieran las licencias para explotación. Estaban en esa etapa, ya habían pasado la etapa de exploración. Entonces, la gente organizada de esta zona luchó, no permitió que eso sucediera y logró que el consenso en este país llevara a distintos sectores, incluso, los mismos políticos, a determinar que no era viable esta industria”, recordó el líder comunitario.

Nataren señaló que estos terrenos, actualmente están siendo adquiridos por empresas que tienen financiamiento extranjero. “Muchos de los terrenos que ya se compraron están siendo financiados por el Banco Atlántida de Honduras. En Honduras hay mucha minería, hay muchos intereses de sectores que más allá de lo que hacen en esos territorios también han asesinado muchísimo liderazgo, lamentablemente, donde están los proyectos”.

15 mil árboles serán talados

En la zona, se ha dicho que se talaría todo el bosque, más de 15 mil árboles que rodea la calle principal de la carretera antigua al Llano de la Hacienda y de la Comunidad El Tren.

En la zona del recorrido, Diario Co Latino habló con una trabajadora que se encontraba dando mantenimiento a los árboles de teca; sin embargo, ella dijo desconocer sobre las amenazas de un posible desalojo y destrucción del bosque. Ella señaló que su jefe, el dueño del terreno donde se encuentra parte del bosque, les ha manifestado que los árboles de teca podrían sacarse en unos 10 años, aproximadamente, ya que actualmente, no están listos para cortarse.

Los árboles de teca tienen aproximadamente 20 años desde que se plantaron; pero desde entonces ya no volvieron a sembrar más, solo les han dado mantenimiento. Lo que sí se ha sembrado, son árboles de mango y de limón.

Al comparar las imágenes de Google Maps de los recorridos in situ realizados por el Centro Nacional de Registros (CNR), se evidencia cómo la vegetación ha ido desapareciendo por la tala. Sin embargo, es necesario aclarar que el chapodado de arbustos que obstaculizan el paso peatonal o vehicular constituye una labor indispensable para garantizar la movilidad.

Bukele prometió riqueza, pero soluciona con desalojo

Es de aclarar que la calle es nacional, es decir, del Estado y a sus orillas hay familias que llegaron a asentarse desde hace 30, 40 y hasta 50 años, debido a que no tenían a donde ir. Los dueños de los terrenos cerca de la zona explorada por Pacific Rim le han pedido a la Alcaldía de Cabañas Este que los desaloje. “Esas familias no tienen donde irse y ese es el primer problema, pierden los pobres y es lo contrario con la narrativa engañosa de (Nayib) Bukele, que los pobres eran los que iban a ganar con la minería una vez activada en ese país (porque podían vender sus casas)”.

Durante una cadena nacional el 2 de diciembre de 2024, Nayib Bukele, sostuvo que la huella de las minas en El Salvador es menos del 1% del territorio, “no es que a la par de mi casa, va a ver una mina, créame, si usted vive a la par de la mina, le van a comprar la casa en montón de dinero… Nadie se va a enojar por vivir a la par de la mina, porque le van a poder comprar la casa y hasta podría comprar 10 casas con ese dinero, los más beneficiados son los que viven a la par de los posibles futuros proyectos mineros”, dijo.

En contraste, a la comunidad El Tren, no le han ofrecido dinero por sus viviendas, le han ofrecido desalojo. De hecho, alrededor de 20 a 30 familias fueron amenazadas ante posibles desalojos por parte de la empresa “Inversiones El Dorado S.A de C.V.”, según se informó a finales del mes pasado.

La representante de la comunidad El Tren en San Isidro, Abelina Acosta y una de las habitantes afectadas, relató que ha recibido advertencias para guardar silencio sobre el proceso de desalojo en su contra.

Juan Francisco González Iraheta, también líder de la comunidad El Tren, agregó que Inversiones El Dorado los ha acusado de apropiarse los terrenos donde habitan; el líder informó que fueron los alcaldes quienes les dieron esos lugares para habitar.

Una de las habitantes que está en la zona desde 1985 y que no quiso ser identificada, dijo a Diario Co Latino que posiblemente después de las elecciones, podría tomar más protagonismo el tema del desalojo. Sin embargo, a ella, así como a la comunidad, no las han escuchado, ya que con anterioridad, incluso, pidieron una cantarera (un chorro) para abastecerse de agua potable y no consumir del río ni comprarla a privado.

La habitante relató que incluso, personal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) llegó a la zona para reclamarles por presunta contaminación ambiental en la zona. También, les han negado los permisos para construir pozos; por lo que, la comunidad se ha limitado en pronunciarse o buscar ayuda a las autoridades; incluso, la habitante antes, participaba en expresiones públicas sobre el tema medioambientales en la zona y en San Salvador, pero lo ha dejado de hacer por su propia seguridad y por las enfermedades que padece.

Acuerdo de comercio recíproco

Las empresas norteamericanas, podrían ser las principales interesadas en estos terrenos, ya que El Salvador y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial recíproco.

En el Diario Oficial del 7 de febrero de 2026, se publicó el “Acuerdo entre la República de El Salvador y los Estados Unidos de América sobre Comercio Recíproco” en el Artículo 6.2: Inversión: señala que El Salvador permitirá y facilitará “la inversión de los Estados Unidos en su territorio para explorar, realizar actividades mineras, extraer, refinar, procesar, transportar, distribuir y exportar minerales críticos y recursos energéticos, así como para proveer servicios de generación de energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura”.

Por lo que, los trabajos mineros podrían estar presentes en un futuro. “Una vez se instalen las empresas acá va a ser difícil para muchas familias luchar contra esas empresas”, destacó Nataren, quien destacó el esfuerzo de los habitantes para evitar ser desalojados y que no se desarrolle la minería metálica.

“El Estado si es en defensa de sus habitantes tendría que buscar una solución para estas familias; la alcaldía les ha dicho que no hay solución, no hay donde mandarlos, no hay tierra, no hay dinero para pagarles las casas. Esa es la primera implicación de la ley que permite la minería que votó la Asamblea, esta gente van a ser las primeras víctimas”, destacó Nataren.

“No solo nos afectarán a nosotros, esto va ser a nivel nacional”

Otras de las habitantes de la zona afirmó que no está interesada en vender la propiedad y por el contrario, luchará por mantener sus tierras; ya que con los proyectos mineros, se están comprando los terrenos aledaños. “No solo nos afectarán a nosotros como propietarios (de los terrenos, de los alrededores de las exploraciones mineras), esto va ser a nivel nacional y qué lástima que la gente no pueda entender que es un daño a nivel nacional con todo el material toxico”. “Nosotros estamos luchando en contra de la minería; vamos a hacer hasta lo que se pueda”, concluyó.

Desde que finaliza el caso urbano de San Isidro, por la carretera antigua al Llano de la Hacienda a unos 300 metros, se encuentran las casas de la Comunidad El Tren, luego a 500 metros; se encuentra el río viejo, el cual, abastece de agua a las viviendas cercanas.

Agua con sabor a arsénico

Esa zona de Cabañas se caracteriza por tener minerales en sus suelos, incluso, se puede evidenciar con las piedras superficiales; abrir un pozo en la zona podría suplir una necesidad básica de agua, pero el riesgo que contenga químicos es alto, tal y como le pasó a la comunidad El Junquillo, en San Isidro, Cabañas Este.

En 2006, se perforó el pozo con la cooperación de Plan Internacional y se inauguró en 2008, además, surgió la Asociación Comunal Administradora del Sistema de Agua Potable del cantón El Amate Ríos de Agua Fría (ACASAPRAF). La gente celebró que tendrían agua, pero fue hasta 2023, que una organización no gubernamental realizó estudios a las aguas.

Según un estudio realizado por el Laboratorio Especializado en Control de Calidad en marzo de 2023 al pozo de 118m de El Junquillo, reveló la presencia de arsénico en un 0.026 mg/L, cuando el límite para que pueda consumirs es 0.01 mg/L. Nuevamente, en marzo de 2025, se volvió a hacer un estudio, en él se reiteró la presencia de arsénico, pero esta vez, con mayor representatividad, ya que arrojó 0.045 mg/L.

Marvin Pineda, secretario de la Adesco, ACASAPRAF, señaló que, aún así, se sigue distribuyendo el agua, y muchas personas la consumen como agua normal, “porque es la única fuente, no hay otra; las fuentes superficiales que hay no abastecen ni para bañarse”; además, las aguas de los ríos no son apta para el consumo humano, dijo.

En 2022, la comunidad, a través de la organización SABES El Salvador, gestionó la construcción de un filtro, pero cuando se iba a inaugurar, el pozo “colapsó”, es decir, “se estaba quedando seco” y por lo cual, el filtro con la planta no se pudo echar a andar. De momento, este proyecto lo tienen resguardado, esperando una solución.

En 2023, Marvin fungía como presidente la ADESCO y como alternativa a la problemática, gestionó un estudio hidrogeológico para perforar un nuevo pozo en el caserío Flor Amarilla, cantón El Amate, San Isidro, Cabañas, el cual, está alejado del actual contaminado por arsénico.

El estudio es el principal documento de la comunidad para gestionar con otras ONG y entidades, la perforación. Pro-Vida ha formulado un proyecto para hacer la perforación, pero pondrían el 80% del total del proyecto, mientras que la comunidad gestionaría el restante 20% que serían $57 mil ya que se trata de un pozo más profundo que el actual y con tubería de acero al carbón.

En febrero de este año, la comunidad se reunió con PRO-VIDA y con representantes de la Alcaldía y ellos, contactaron a “Somos Río Lempa”, una iniciativa coliderada por Catholic Relief Services (CRS) y el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES). A esta organización, les pareció el proyecto, pero han puesto una condición: realizar una carpeta técnica de todo el sistema que tienen en la comunidad; la cual la hizo Plan Internacional en 2006-2008 cuando se iba a perforar el pozo; pero, esos archivos, los tienen un cierto tiempo; por lo que actualmente, no los tienen.

Ante esta situación, según Marvin Pinera, la actual administración municipal aprobaría fondos para realizar la carpeta técnica, la cual rondaría cerca de los $25 mil. Pero la comuna necesitaría un documento de respaldo firmado por “Somos Río Lempa”, donde se comprometan a hacer X inversión; esto, para evitar problemas de auditorías a futuro.

Otra de las propuestas que está sobre la mesa es con Cáritas El Salvador, ya que ellos, tienen la posibilidad de ayudarles con un proyecto para perforar aún más el pozo ya existente para ver si se encuentra más agua y rehabilitar la planta con el filtro que actualmente tienen en desuso. Como comunidad, buscaron entablar una reunión entre Cáritas y la comuna, pero hasta la fecha, no se ha concretado.

Sobre esta última propuesta, desconocen si se agravaría el problema del arsénico; ya que posiblemente es en una capa del pozo que concentra gran cantidad de este químico.

“Por ejemplo, yo tenía tilapia y hace como dos años se me murieron y a otros vecinos también se les murieron los pescados, pero ahorita, yo tengo cerca de 2 años de tener tilapia pequeña y no se han muerto. Yo creo que la capa de arsénico ha quedado arriba, como el pozo se va secando, entonces, cuando el pozo sube, quizá logra tocar la capa de arsénico y es ahí donde se contamina”, destacó Marvin.

El filtro actualmente está en pausa, tiene un valor aproximado de $50 mil (incluyendo tuberías, herramientas etc). Toda esta información proporcionada es con el objetivo de concientizar a las autoridades correspondientes ya que día con día se quedan sin agua y actualmente la suministran 1 vez a la semana entre 1 a hora a 3 horas máximo en los 4 caseríos: Amate, el Junquillo, La Loma y Flor Amarilla. En promedio, abastecen a 240 familias. Piden la ayuda para evitar que el agua se suministre dos horas cada 15 días.

Minería, el golpe de gracia a los territorios

Con el tema de la minería se complicaría aún más toda la situación en los territorios, ya que se podría contaminar el río superficial que pasan por la zona, donde la misma necesidad ha hecho que los habitantes se abastezcan de esa fuente para los quehaceres del hogar, debido a la falta de agua potable. Una habitante, cerca del río viejo, señaló que el río viejo es su principal centro de abastecimiento y al desarrollar los trabajos mineros “la contaminación sería inevitable”.

La habitante que no quiso ser identificada por temor a represalias, pero hizo un llamado a la ciudadanía a mostrar unidad y oponerse a la minería. “No digamos, a mí no me afecta porque es allá en Cabañas o que va a ser nada más a las personas que viven en los alrededores y no, esto es a nivel nacional, nos va a afectar a todos”.

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