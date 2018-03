“No se trata de hacer locuras” después de la derrota, afirma Lorenzana

Compartir ! tweet





Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El secretario técnico de la Presidencia y dirigente del FMLN Roberto Lorenzana dijo ayer que el partido debe revisar los errores cometidos y escuchar los reclamos de la población y las bases efemelenistas luego de la derrota electoral del 4 de marzo, pero que no hay que “hacer locuras” en ese proceso de rectificación. “Es un proceso que no puede ser resuelto automáticamente, pero debe de ser rápido, y no se trata de comenzar cacerías de brujas, de establecer quién tiene la culpa. Yo creo que todos somos responsables en esto y me refiero en este caso, fundamentalmente a los principales dirigentes tanto del Gobierno como del partido, yo ocupo un cargo alto en el Gobierno y asumo que también tengo una dosis de responsabilidad”, afirmó.

Lo anterior no quiere decir, según Lorenzana, que se debe despotricar contra todos los funcionarios, porque la derecha está ansiosa de que el FMLN caiga en una espiral de conflictos internos y eso no se bebe permitir.

“ARENA quisiera que el debate se hiciera alrededor de esto y que nosotros nos hundamos en contradicciones internas, eso no va a pasar. El FMLN va actuar con responsabilidad, con unidad y con visión estratégica en esto”, añadió durante entrevista con canal 10.

Pero el mantenimiento de la unidad partidaria, a criterio del funcionario, no implica que estén vetados los cambios. “Nadie está aferrado, como dijo el Presidente Salvador Sánchez Cerén, a los cambios, pero aquí lo más importante es que se tomen en cuenta los mensajes que la población tiene en cuanto a las medidas que hay que tomar para hacer los ajustes que sean necesarios”, dijo.

Recordó Lorenzana que los hechos exigen actuar con rapidez, pues ya está en marcha una carrera electoral para las presidenciales del próximo y hay otros factores del entorno que deben ser tomados en cuenta. “Lo más importante es que se atiendan las medidas. Que se llegue a conclusiones sobre las acciones que tenemos que tomar para atender verdaderamente lo que la población requiere. Aunque no es posible en el corto plazo resolver todos los problemas, también sería un gravísimo error proponerse cosas que no se pueden cumplir, uno no puede mentir”, señaló.

Aseguró, además, que las elecciones internas dentro del partido para elegir al candidato presidencial de 2019 serán abiertas y que la comisión política se ha comprometido a no endosar apoyos a ninguno de los candidatos que participen en dicha contienda.

Además de las causas internas de la derrota, Lorenzana señaló otras situaciones que influyeron en contra de la imagen del FMLN y entre estas se encuentra la estrategia política de ARENA en temas como la seguridad.

“Por ejemplo, ARENA se comprometió a no aprobar las medidas extraordinarias que persiguen y combaten a las pandillas; y las maras, no puedo decir, no tengo información que haya habido un pacto, decidieron llamar a votar por ARENA a todos sus familiares, que no son pocas personas, son miles, eso le dio resultado a ARENA”, señaló. En este aspecto, Lorenzana también consideró que el llamado del alcalde de San Salvador Nayib Bukele a no votar jugó un papel en la derrota. “No podemos descartar que, efectivamente, incidió negativamente el fenómeno de Bukele en las elecciones, particularmente en San Salvador, en contra del FMLN… pero nosotros no consideramos que Nayib Bukele es nuestro enemigo, él nos ha estado dando un trato de enemigo y al ver la perspectiva de que no puede ser candidato nos ha estado atacando, pero nuestro principal adversario al que vamos a derrotar se llama ARENA”, señaló.