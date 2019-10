No Partidarios rechazan elección de procurador de Derechos Humanos

El diputado no partidario Leonardo Bonilla acompañado de representantes del Movimiento Ciudadano no Partidario denuncian la inconstitucionalidad del nuevo procurador general para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tovar Serrano, por ser donante del FMLN. Foto Diario Co Latino/Ludwin Vanegas.