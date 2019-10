Salvadoreños radicados en Italia podrán obtener DUI

@DiarioCoLatino

Desde este mes de octubre, los salvadoreños radicados en Europa podrán tramitar el Documento Único de Identidad (DUI), ya que el Registro de las Personas Naturales (RNPN) inauguró el centro de servicio en el Consulado de El Salvador en Milán, Italia.

La apertura de dicho centro de servicio es con el objetivo de garantizar la identificación a los salvadoreños radicados en el exterior, posibilitando que la cobertura de los servicios llegue a los compatriotas aun fuera de las fronteras. Los connacionales podrán obtener el DUI por primera vez, así como tramitar modificaciones, hacer reposición y renovación del documento.

Previo a la inauguración del centro de servicio, el RNPN destacó equipos de trabajo en Como, Nápoles y Turín, Italia, donde se desarrollaron ferias de identidad, acercando los servicios de trámite de DUI para compatriotas radicados en esas zonas. Las jornadas de atención se extendieron hasta 2 o 3 horas más, debido a la alta demanda de salvadoreños que buscaron obtener su documento.

Federico Guerrero presidente del RNPN señaló que el proyecto de emisión del DUI en Italia comenzó como una idea, la cual fue creciendo con el aporte del equipo de trabajo y ahora es una realidad para los salvadoreños que no pueden viajar al país y obtener el documento.

“Somos funcionarios de territorio y no de escritorio, trabajamos por nuestros hermanos en el exterior, lo que define a un funcionario no es lo que piensa o dice, sino lo que hace. Lo que cuenta son los hechos y no palabras”, externó Guerrero.

Los compatriotas radicados en Europa y que desean tramitar el DUI pueden trasladarse al consulado de Milán, Italia, para concertar cita y asesoría deben llamar al call center 1-844-736-2900 o en www.rnpn.gob.sv/citas/Italia.

Silvia Cotto, salvadoreña residente en Italia comentó que fue fácil obtener su documento, ya que al contar con un centro de servicio le evitó viajar a El Salvador, ya que viviendo en un país tan lejano los gastos son muchos para renovar el DUI, el cual es muy necesario para cualquier trámite.

Entre tanto, Flor de María Molina, originaria de San Emigdio, La Paz, tramitó una modificación de su DUI, después de catorce años, actualizó la dirección donde vive para demostrar su domicilio en Milán, Italia.

Al acto de inauguración asistieron autoridades del RNPN, diputados salvadoreños, representantes de la cancillería en Milán, miembros de la Junta Directiva, equipo técnico del Registro y líderes de la Diáspora Salvadoreña.