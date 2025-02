¡No a la minería! expresan las comunidades de San Isidro, Cabañas

Por: Iván Escobar

Samuel Amaya

Redacción Nacionales

¡No a la minería! ¡Sí, a la vida! ¡el agua no se vende, se cuida y se defiende! Eran algunas de las expresiones que se escucharon este domingo 23 de febrero, en el parque central de San Isidro, departamento de Cabañas, uno de los territorios en la mira de las empresas mineras internacionales.

Esta localidad ha sido un territorio acechado por las empresas mineras, y en la actualidad desde que se derogó la Ley contra la minería en diciembre de 2024, por orden del presidente Nayib Bukele, las amenazas de explotación han vuelto, lamentan sus pobladores.

«En estos momentos Bukele o beneficia al gran capital o beneficia a las comunidades», dijo Ricardo Navarro, presidente del CESTA, una de las organizaciones que se han hecho presente en esta nueva jornada de protestas.

La localidad junto a representantes de distintas comunidades del país conmemoró este domingo a los mártires de la minería, entre ellos, el líder local Marcelo Rivera, asesinado por su lucha y resistencia en contra de las mineras. «2009 campaña de terror en San Isidro se desató», recordó en la jornada, un habitante, quien pidió́ al gobierno no permitir la explotación minera en estos territorios.

“Estamos conmemorando a las víctimas, porque hace una década cuando Pacific Rim quería explotar el oro acá, en ese proceso mataron a cuatro personas, entonces estamos conmemorando a las víctimas. Y también generando conciencia que el proceso de minería no es correcto”, comentó Navarro.

El ambientalista sostuvo que si bien, la extracción minera podría traer presuntos beneficios económicos para unos sectores, pero “Dejaría muchos más daños sociales y ambientales para las comunidades”. “Y por eso hay minería, porque los beneficios los reciben unos, los daños los reciben otros”.

Navarro recordó las palabras del presidente Bukele sobre la contaminación de los ríos a pesar de que no hay minería.

“Es que (son) los residuos, toda la roca contaminada que deja, es por siglos que continúa la contaminación. Eso que vemos en San Sebastián (el río) es de hace un siglo que estaba explotando la mina. Allá en España hay contaminación con mercurio de la minería que establecieron los romanos hace dos mil años. El presidente debería informarse antes de hablar. Por eso que estamos acá, expresando que estamos en contra de la explotación de minería meta”, explicó Navarro.

Francisco Pineda, líder local de San Isidro, precisó que el proyecto minero que se intenta impulsar abarcaría una extensión territorial de 75 kilómetros cuadrados, y solo el área total del municipio es de 78.33 kilómetros cuadrados, «solo dejarían fuera a 3 kilómetros, eso es peligroso», añadió.

La minería ha vuelto a preocupar a los salvadoreños, a partir de la derogación de la normativa que desde 2017 frenaba esta práctica que afecta a la salud y el medio ambiente. El gobierno actual está empecinado en que este será un factor de desarrollo, y por ende debe dársele paso.

Por ahora, las expresiones se sienten en distintos espacios y de parte de organizaciones sociales, ambientales, la iglesia católica, universidades, entre otros sectores, agregó Ricardo Navarro.

El panorama, ahora, es continuar organizándose. Este domingo han participado MOVIR, entre otros movimientos que están en resistencia. Los líderes de la concentración destacaron que muchas personas saben los riesgos de la minería y por ello se están expresando.

Los líderes comentaron que “se ve” las malas intenciones del Gobierno en este tema, ya que no hubo discusión. “En realidad nosotros nunca hemos creído que la minería va a traer desarrollo, porque en ningún país ha habido desarrollo por la minería, el desarrollo lo tienen los dueños de la empresa, pero no así la población, así que para nosotros eso no es un proyecto de desarrollo, sino un proyecto de muerte”, finalizó Francisco Pineda.

