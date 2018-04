“Ni una más, ni una menos, vivas nos queremos”: colectivos feministas

Compartir ! tweet





Cientos de mujeres aglutinadas en el Colectivo de Mujeres Periodistas y Comunicadoras y colectivos feministas se concentraron en el redondel Constitución, en San Salvador, para exigir un cese a la violencia en contra de las mujeres.

Esto surge a raíz de los constantes asesinatos acaecidos en los últimos días, entre los cuales se encuentra el “más emblemático”, el de Karla Turcios, quien fue asesinada presuntamente, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), por su compañero de vida.

Dicho feminicidio ha causado indignación, sin embargo, las féminas protestantes no solo reclamaron por que se investigue el asesinato de Turcios, pues según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), hasta el día de ahora han muerto 142 mujeres en lo que va del año.

“Entre el uno de enero y el 26 de abril la Policía registra 146 feminicidios, 32 más en el mismo periodo del año pasado. Pero el Estado salvadoreño sigue sin marcar precedente de justicia que envíe un mensaje de cero tolerancia de los crímenes de quienes representamos el 53 por ciento de la población salvadoreña”, indicó Mayra Ramos, periodista y miembro del colectivo.

Indicaron que las instituciones del Estado deben ser más eficientes a la hora de impartir justicia, pues cuando se judicializa un caso no llega a la etapa condenatoria, pues hay muchos jueces que tienen patrones machistas y terminan culpando a la mujer de la violencia que recibe.

Todo esto fue durante el sol a penas se ponía para comenzar el día. Exactamente a las 7 de la mañana. Posteriormente, una hora después de haber terminado la actividad de las comunicadoras, otro grupo de mujeres llegó al mismo lugar.

Aquí fue masivo, pues se unieron también las comunicadoras y cientos de mujeres de la sociedad civil y colectivos feministas que también exigieron un cese a la violencia. “Ni una menos, vivas nos queremos” fue la consigna que gritaban al unísono.

En esta parte de la jornada las féminas recordaron los casos emblemáticos, y uno en especial: el de la agente policial Carla Ayala, quien hasta el momento está desaparecida desde diciembre del año pasado.

Mandaron un mensaje al fiscal general Douglas Meléndez, que agilice la investigación para saber la verdad. Pero no fue a la única que recordaron, sino también a otras a quienes hasta el momento no se les ha hecho justicia.

Este tema, dijeron, no es nuevo, pues los feminicidios se han dado en toda la historia del país, año con año, sin embargo, ha sido con la muerte de Turcios que ha tenido más revuelo mediático.

En este sentido aseguraron que ya es tiempo que las instituciones de Gobierno tomen cartas en el asunto para evitar más muertes.

“La violencia estructural contra las mujeres siempre ha existido, pero el Estado no ha asumido la responsabilidad que le corresponde. Nosotros tenemos la obligación de visibilizar esta violencia. Por las Karlas, Katyas, por todas las mujeres que han sido violentadas en esta sociedad”, indicaron por medio de un comunicado.

Esta actividad es solamente una de tantas que estos grupos han hecho, por años, exigiendo se respeten sus derechos. Sin embargo, la violencia que sufren las mujeres no termina y aseguran no terminará hasta que el sistema patriarcal no muera.

Es hasta ahí que la violencia, de todo tipo, morirá.