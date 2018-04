“FMLN es el mejor instrumento para trabajar por la gente”: Hugo Martínez

Compartir ! tweet





Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El aspirante a la candidatura presidencial por el FMLN Hugo Martínez aseguró que el Frente es el mejor instrumento político para trabajar por la gente y por ello decidió competir por representar al partido de izquierda en la competencia electoral por el Gobierno.

“Más de la mitad de mi vida, muchos años de mi vida los he dedicado a trabajar por la gente y hoy, decidido que el FMLN es el mejor instrumento para trabajar por la gente, por eso estoy aquí y por eso les digo que aquí van a encontrar a alguien que va estar en todos los terrenos”, expresó.

Durante su discurso previo al primer debate de los aspirantes presidenciales del FMLN, celebrado en las instalaciones de Ágape, Sonzacate, departamento de Sonsonate, con miras a las elecciones primarias a celebrarse el próximo 27 de mayo, el ministro de Relaciones Exteriores destacó su larga trayectoria en ese cargo como uno de los pilares de un gobierno en caso que ganara la competencia interna y la elección nacional.

Afirmó que en sus años como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores El Salvador ha tenido una cifra récord de cooperación internacional, que asciende a unos $1,400 millones.

“Me comprometo ante ustedes que toda esa experiencia, toda esa formación académica, pero toda esa sensibilidad, lo mejor de mí lo voy a poner junto a ustedes para luchar por mejores condiciones de vida de nuestra gente”, manifestó Martínez. El canciller dijo que muchos de los recursos que se han conseguido para programas locales como los útiles escolares o la seguridad son producto de la amistad y de la buena cooperación que él ha gestionado con todo el mundo.

“Pero les quiero decir que si bien es cierto que en esta misión que me ha dado el partido los últimos nueve años, si bien es cierto que yo tengo que estar más enfocado en hablar con esos jefes de Estado y líderes del mundo, no quiere decir que se me ha olvidado de dónde vengo y no quiere decir que no tenga los pies en la tierra, ni que no esté acostumbrado a trabajar con la gente”, afirmó Martínez.

El canciller de la República, quien ha pedido permiso para competir por la candidatura del FMLN, recordó sus años de dirigente de la juventud del partido cuando apoyó activamente a los desmovilizados de la guerrilla que en ese entonces estaban concentrados en campamentos.

“Que no les quede duda, yo vengo de allí, crecí en el campo, mis mejores sueños los viví en el campo, en contacto con la madre tierra, con la naturaleza, trabajando la tierra para vivir y alimentarme conviviendo con la gente, y eso no lo he perdido de vista(…) porque de ahí vengo, ahí me debo y por esa gente es por la que voy a trabajar hasta mi último suspiro”, añadió el precandidato.

Martínez pidió también a la militancia efemelenista que haga uso de todas las herramientas tecnológicas existentes (en referencia a las redes sociales) para difundir el pensamiento y las propuestas para garantizar la victoria electoral el próximo año.