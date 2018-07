Nayib Bukele enfrentará a Will Salgado en las internas de GANA

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El exalcalde de San Salvador Nayib Bukele se inscribió la noche del miércoles en el partido GANA para participar en las elecciones internas de este domingo, por lo que competirá contra Will Salgado para ser el próximo candidato a la Presidencia por el partido de derecha.

Bukele, a través de una transmisión en vivo en Facebook, informó que a las 11:25 de la noche del miércoles 25 de julio se inscribió al partido GANA, junto a Félix Ulloa, como precandidato a la vicepresidencia.

Bukele afirmó que ante la cancelación de Cambio Democrático decidió llamar a Andrés Rovira, secretario general de GANA, para inscribirse a dicha entidad política, “decisión que escogió para no dejar que los partidos mayoritarios se quedaran con la Presidencia, sino defender el derecho de vencerlos en las urnas”.

Mario Tenorio, diputado de la fracción de GANA, confirmó que Bukele se inscribió al partido GANA la noche de este miércoles, en una entrevista radiofónica con un periódico digital.

Dicha situación no fue del agrado de Will Salgado, quien supuestamente era el único candidato a la Presidencia por GANA, y dejó entrever que no era cierto que Bukele se hubiese inscrito el miércoles, sino ayer jueves, un día después del término de cierre para las precandidaturas presidenciales.

Salgado manifestó en las redes sociales que de ser cierta la inscripción de Bukele, le “estaría violentando sus derechos constitucionales, ya que este no se inscribió en el tiempo estipulado por ley”. Will Salgado aseguró que dejó un vigilante privado afuera de la sede de GANA hasta las 12 de la noche del miércoles, el cual estaba pendiente de la entrada de cualquier persona que buscara inscribirse a la contienda interna por la candidatura a la Presidencia, y que no había llegado nadie.

“Él (Nayib Bukele) no llegó en ningún momento. Dejé mi seguridad afuera y ahí no llegó nadie”, afirmó Salgado en una entrevista radial.

Sin embargo, confirmó que Bukele se ha inscrito al partido GANA y que la misma dirigencia lo ha aprobado. Pero esta inscripción se realizó el día jueves en horas de la mañana, agregó.

“Si es verdad que Nayib está inscrito para participar, esa inscripción es ilegal porque la hicieron hoy (jueves) con fecha de ayer. Hasta las 12 de la noche no llegó nadie a inscribir candidaturas, yo tenía un vigía afuera informándome”, insistió.

Guillermo Gallegos, dirigente del partido naranja, aseguró que hasta las 12:00 de la medianoche del día miércoles únicamente estaba inscrito Will Salgado como precandidato a presidente y Juan Carlos Mendoza como vicepresidente. “Por lo que se haya hecho fuera es responsabilidad de quienes lo hicieron”, advirtió.

Ante esto, Bukele aseguró que cuenta con al menos 12 testigos, entre estos un notario, fotos, vídeos que se subieron a una nueva cuenta de Twitter para que confirme la hora de inscripción.

“Tomamos las medidas del caso, tomamos foto y vídeo, contábamos con más de una decena de testigos, llevamos un notario para que certificara todos los documentos, para que no quede duda de que todos los documentos fueron presentados el día miércoles”, afirmó.