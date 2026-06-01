Mural con temática de fútbol previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Imagen del 3 de abril de 2026 del artista urbano "Alxtr" realizando un mural con temática de fútbol previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el municipio de Zapopan, estado de Jalisco, México. A tan solo 15 días de que la ciudad mexicana de Guadalajara reciba el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la emblemática capital del estado de Jalisco exhibe numerosos muros y espacios públicos intervenidos por artistas urbanos donde expresan la identidad jalisciense, la cultura popular mexicana y el arraigo del balompié en México. (Xinhua/Miriam Jiménez)