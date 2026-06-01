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Imagen del 3 de abril de 2026 del artista urbano "Alxtr" realizando un mural con temática de fútbol previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el municipio de Zapopan, estado de Jalisco, México. A tan solo 15 días de que la ciudad mexicana de Guadalajara reciba el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la emblemática capital del estado de Jalisco exhibe numerosos muros y espacios públicos intervenidos por artistas urbanos donde expresan la identidad jalisciense, la cultura popular mexicana y el arraigo del balompié en México. (Xinhua/Miriam Jiménez)

Mural con temática de fútbol previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Redacción Nacionales 31 mayo, 2026 Deportes Comentarios desactivados en Mural con temática de fútbol previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 419 Vistas

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JALISCO/Xinhua

Artista urbanos realizando un mural con temática de fútbol previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el municipio de Zapopan, estado de Jalisco, México.

(260531) — JALISCO, 31 mayo, 2026 (Xinhua) — Imagen del 14 de abril de 2026 del artista urbano «Reor» realizando un mural con temática de fútbol previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el municipio de Zapopan, estado de Jalisco, México. A tan solo 15 días de que la ciudad mexicana de Guadalajara reciba el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la emblemática capital del estado de Jalisco exhibe numerosos muros y espacios públicos intervenidos por artistas urbanos donde expresan la identidad jalisciense, la cultura popular mexicana y el arraigo del balompié en México. (Xinhua/Miriam Jiménez) 

 

Imagen del 14 de mayo de 2026 del artista urbano «Reor» realizando un mural con temática de fútbol previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el municipio de Zapopan, estado de Jalisco, México. A tan solo 15 días de que la ciudad mexicana de Guadalajara reciba el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la emblemática capital del estado de Jalisco exhibe numerosos muros y espacios públicos intervenidos por artistas urbanos donde expresan la identidad jalisciense, la cultura popular mexicana y el arraigo del balompié en México. (Xinhua/Miriam Jiménez)
Imagen del 3 de abril de 2026 del artista urbano «Alxtr» (i), realizando un mural con temática de fútbol previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el municipio de Zapopan, estado de Jalisco, México. A tan solo 15 días de que la ciudad mexicana de Guadalajara reciba el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la emblemática capital del estado de Jalisco exhibe numerosos muros y espacios públicos intervenidos por artistas urbanos donde expresan la identidad jalisciense, la cultura popular mexicana y el arraigo del balompié en México. (Xinhua/Miriam Jiménez)

 

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