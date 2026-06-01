Tala nocturna en El Espino desata indignación ciudadana

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Más de medio millón de firmas respaldan exigencias de transparencia sobre proyecto de CIFCO en terrenos de El Espino

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La tala de árboles realizada durante la noche del 27 de mayo en una zona de la Finca El Espino, donde se proyecta la construcción del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), ha generado una fuerte indignación ciudadana e insiste en la protección ambiental, la transparencia gubernamental.

El movimiento ciudadano Todos Somos El Espino denunció este sábado que la intervención ocurrió mientras las autoridades sostenían públicamente que el proyecto no afectaría el bosque. Según la organización, la eliminación de la cobertura arbórea se produjo en horas de la noche y bajo restricciones de acceso que impidieron la observación directa de los trabajos por parte de ciudadanos y ambientalistas.

La denuncia surge luego de una campaña que logró reunir más de 528 mil firmas físicas y digitales en rechazo a la construcción del complejo en terrenos identificados como parte de la Finca El Espino, una de las áreas verdes más importantes del Área Metropolitana de San Salvador.

Una movilización sin precedentes

Los representantes del movimiento calificaron la recolección de firmas como la mayor iniciativa ciudadana de carácter ambiental registrada en la historia reciente del país. Durante los últimos meses se realizaron marchas, actividades culturales, abrazos simbólicos al bosque y campañas digitales para visibilizar la preocupación por el futuro del área.

La organización sostiene que la causa ha trascendido diferencias partidarias y que personas de diversos sectores sociales se han unido en defensa del bosque debido a su importancia ecológica y estratégica para la ciudad.

Impacto sobre la biodiversidad

Uno de los principales argumentos de los ambientalistas es la afectación a la fauna silvestre que habitaba la zona intervenida.

Según el comunicado, el área servía como refugio para al menos 83 especies de aves residentes y migratorias. Entre ellas se encuentra la lora nuca amarilla, especie catalogada en peligro de extinción en El Salvador y cuya población silvestre se ha reducido drásticamente durante las últimas décadas.

Además, vecinos de la zona reportaron la huida de mamíferos como mapaches, armadillos y cotuzas durante las labores de tala.

Especialistas ambientales han advertido históricamente que los bosques urbanos cumplen funciones esenciales para la conservación de la biodiversidad, la regulación de la temperatura y la infiltración de agua hacia los acuíferos que abastecen a la capital.

Cuestionamientos sobre permisos y estudios ambientales

La controversia también se centra en la existencia de autorizaciones ambientales para el proyecto.

Los ambientalistas citan documentos oficiales que identifican los terrenos transferidos para la construcción como parte de la Finca El Espino. Asimismo, recuerdan que estudios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) han clasificado el área como una zona de alta recarga hídrica.

La organización sostiene que, hasta agosto de 2025, no existía información pública sobre un permiso ambiental relacionado con la construcción del nuevo CIFCO. También señala que la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) habría indicado no contar con evaluaciones técnicas o inspecciones registradas sobre el proyecto.

Estos señalamientos han alimentado las demandas de diversos sectores que solicitan la publicación de los estudios ambientales correspondientes y una explicación detallada de los procedimientos seguidos antes de iniciar las obras.

El debate sobre la compensación forestal

Las autoridades han planteado la siembra de miles de árboles como medida compensatoria por la pérdida de cobertura forestal.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas consideran que la reforestación no puede sustituir los servicios ecosistémicos que brindan árboles adultos y bosques consolidados.

Expertos señalan que un bosque maduro tarda décadas en desarrollarse y que los beneficios asociados a la regulación climática, captura de carbono, infiltración de agua y refugio para especies silvestres no pueden recuperarse de manera inmediata mediante nuevas plantaciones.

Exigen rendición de cuentas

Todos Somos El Espino ha solicitado la suspensión de cualquier intervención adicional en la zona mientras se aclaran los aspectos ambientales y legales relacionados con el proyecto.

Entre sus demandas figuran la publicación de los estudios de impacto ambiental, acceso ciudadano al área intervenida, recepción formal de las más de medio millón de firmas recolectadas y la apertura de un proceso de diálogo sobre el futuro de la obra.

La organización insiste en que no se opone a la construcción de un nuevo centro de convenciones, sino a que este se realice en un sitio considerado estratégico para la conservación ambiental.

Un conflicto que trasciende el bosque

El caso de El Espino se ha convertido en uno de los debates ambientales más relevantes de los últimos años en El Salvador. Para diversos sectores ciudadanos, la discusión ya no se limita a la construcción de una infraestructura pública, sino que plantea interrogantes sobre el modelo de desarrollo urbano, la participación ciudadana en las decisiones estatales y el equilibrio entre crecimiento económico y sostenibilidad ambiental.

Mientras las obras avanzan y las autoridades mantienen su apuesta por el proyecto, organizaciones ambientalistas preparan nuevas acciones de movilización y reforestación con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el próximo 5 de junio.

La controversia promete mantenerse en la agenda pública durante las próximas semanas, en un país donde la protección de los recursos naturales se ha convertido en una preocupación creciente frente a los efectos del cambio climático y la reducción progresiva de los espacios verdes urbanos.

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