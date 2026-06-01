Abelardo de la Espriella obtiene mayoría de votos Colombia y se enfrentará a Iván Cepeda

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BOGOTÁ/Xinhua

El candidato colombiano, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria (derecha), obtuvo este domingo 31 de mayo la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales y se enfrentará en segunda vuelta contra el candidato Iván Cepeda, de Pacto Histórico (izquierda), que tuvo la segunda mayor votación.

De acuerdo con las cifras entregadas por la Registraduría Nacional, con más del 99 por ciento de las mesas informadas, Espriella alcanzó una votación de 10.342.932 que aun al ser alta, no alcanza a superar el 50 por ciento del total para ser electo presidente en primera vuelta.

Cepeda, en segundo lugar, obtuvo 9.677.533 de sufragios, y en tercer lugar se ubicó la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático (derecha), quien consiguió 1.637.134.

De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Defensa, las elecciones en Colombia se desarrollaron en calma, gracias a la estrategia de seguridad «Plan Democracia», en la que participaron más de 400.000 elementos de las diferentes fuerzas armadas.

Los comicios fueron acompañados por más de una veintena de organizaciones y 1.500 observadores de diferentes países.

En las elecciones de este domingo participaron también la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López (centro); el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo (centro); el exembajador y exsenador Roy Barreras (centro-izquierda) y Miguel Uribe Londoño (derecha), padre del excandidato Miguel Uribe Turbay, quien murió el 11 de agosto de 2025 como consecuencia de un atentado que sufrió dos meses antes, mientras daba un discurso en un barrio de la ciudad de Bogotá.

En la contienda por llegar a la Presidencia de Colombia compitieron también Raúl Santiago Botero, Sondra Mccollins, Gustavo Matamoros y Mauricio Lizcano, exministro de tecnología del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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