Delegación sindical salvadoreña denuncia en la OIT violaciones a derechos laborales

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Redacción Nacional

Ginebra Suiza. Representantes de organizaciones sindicales independientes de El Salvador participan en la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, con el objetivo de exponer ante la comunidad internacional la situación que enfrentan los trabajadores y el movimiento sindical independiente en el país.

La delegación está encabezada por Sonia Viñerta, dirigente de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) y de la Unión Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del ISDEMU (USTTISDEMU), quien participa en reuniones y espacios de intercambio junto a representantes sindicales de distintas naciones.

Viñerta señaló que la delegación busca informar sobre las condiciones que enfrenta el sindicalismo salvadoreño y promover el respeto a la libertad sindical y otros derechos laborales. Según las organizaciones participantes, en los últimos años se han registrado despidos arbitrarios, limitaciones a la negociación colectiva y acciones de persecución contra dirigentes sindicales.

Las agrupaciones sostienen que su presencia en la conferencia permitirá presentar una visión alternativa sobre la realidad laboral salvadoreña ante centrales sindicales internacionales, organismos especializados y delegaciones de diversos países.

Asimismo, anunciaron que desarrollarán reuniones y actividades de incidencia con organizaciones sindicales de distintos continentes para fortalecer la solidaridad internacional y mantener en la agenda global la situación de los derechos laborales y sindicales en El Salvador.

Las organizaciones participantes destacaron también el papel de las mujeres trabajadoras organizadas en la defensa de los derechos laborales y reiteraron su compromiso con la libertad sindical, el trabajo digno y la negociación colectiva.

El comunicado fue suscrito por la UNT, la CNTS, la USTTISDEMU, el Colectivo Sindicalistas en el Exilio, el Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) y el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD).

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