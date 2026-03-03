MUPI custodia legado de Rafael Menjívar Ochoa

Compartir

Diario Co Latino/Comunicaciones MUPI

El Museo de la Palabra informó quea ha recibido un valioso conjunto de documentos pertenecientes al escritor salvadoreño Rafael Menjívar Ochoa, entregado en custodia en nombre de sus hijos, gracias a la escritora, esposa y compañera Krisma Mancía, en un gesto que fortalece la preservación de la memoria literaria de El Salvador.

El legado incluye manuscritos que revelan el proceso meticuloso de construcción narrativa con el que Menjívar Ochoa elaboraba sus obras literarias, que permiten apreciar la disciplina creativa, la profundidad reflexiva y el rigor intelectual que caracterizaron su trabajo.

Entre los materiales se encuentran ensayos, artículos periodísticos, apuntes críticos, reflexiones políticas y culturales, así como documentos vinculados a su labor como

editor, traductor, músico, creador audiovisual, promotor cultural y formador de nuevas

generaciones de escritores.

Esta dimensión múltiple confirma su papel como uno de los intelectuales más influyentes de su generación.

Al respecto, Carlos Henríquez Consalvi, director del MUPI, se refirió al intelectual como “un ser de profundo humanismo, un auténtico creador renacentista, su producción intelectual trascendió los géneros y disciplinas, dejando un legado que continúa dialogando con la realidad salvadoreña y centroamericana desde una mirada crítica, sensible y comprometida”.

El resguardo de este Fondo Documental, representa un paso significativo en la conservación y difusión del patrimonio cultural salvadoreño.

Este acervo permitirá a investigadores, académicos y lectores acercarse de manera directa al proceso creativo y al pensamiento de uno de los escritores más relevantes de El Salvador, y que falleció a temprana edad, pero cuya obra mantiene plena vigencia.

El escritor Menjívar Ochoa fue hijo del también intelectual, el economista Rafael Menjívar Larín, quien fue rector de la Universidad de El Salvador cuando el ejército la ocupó en 1972, por lo que se exilió hacia Nicaragua.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...