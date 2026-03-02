La Selecta femenina brilla ante Barbados tras golear 13 a 0

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Selección Nacional femenina de El Salvador tuvo una noche histórica en el Estadio Las Delicias tras golear 13-0 a Barbados, en partido correspondiente a las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial Brasil 2027.

La azulita dominó de principio a fin ante un rival que no logró contener el poder ofensivo local, en un resultado que distintos medios internacionales destacan como una de las victorias más abultadas del fútbol femenino salvadoreño.

El equipo dirigido por Eric Acuña mostró contundencia desde los primeros minutos, reflejó su superioridad con una lluvia de goles; para el descanso marcaba una clara diferencia en el marcador. Incluso, Acuña dijo en conferencia de prensa que él esperaba unos 9 goles, pero las jugadoras “me ganaron” porque marcaron 13.

Jugadoras como Brenda Cerén y Danielle Fuentes lideraron la ofensiva en una actuación colectiva sólida, respaldada por el control de balón y la presión alta que no dio respiro al conjunto caribeño.

Las goleadoras: Brenda Cerén (3), Danielle Fuentes (3), Danya Gutiérrez (2), Victoria Meza (2), Samaria Gómez (1), Jasmine Dybala(1), Jackeline Velásquez (1). La goleada, además, fue acompañada por 4,811 aficionados que celebraron una actuación dominante en casa. De hecho, las entradas se agotaron horas antes del partido.

Con este resultado, El Salvador se coloca como líder del Grupo F con paso perfecto tras dos jornadas, perfilándose como una de las selecciones a seguir en la eliminatoria. En segundo lugar, está Trinidad y Tobago con 3 puntos, que jugará contra el tercero de grupo, Honduras que aún no tiene puntos luego de caer ante El Salvador por la primera jornada. Los caribeños y centroamericanos jugarán este miércoles. El cuarto lugar lo ocupa Barbados con 0 puntos, dos derrotas y 18 goles en contra.

El Salvador, tras la amplitud del marcador no solo refuerza la confianza del plantel, sino que también evidencia el crecimiento del fútbol femenino nacional, que comienza a ilusionarse con la posibilidad de pelear por un boleto al Mundial de Brasil 2027.

