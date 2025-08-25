Mundo Sur repudia amenazas bélicas de EEUU contra Venezuela

Compartir

Buenos Aires/Prensa Latina

La asociación civil Mundo Sur expresó este domingo su profunda preocupación ante el envío por Estados Unidos de fuerzas militares al Caribe Oriental de manera amenazante contra Venezuela.

Esa acción, sumado a declaraciones del presidente Donald Trump, representan una “clara amenaza contra contra el gobierno, el pueblo venezolano y la región”, recalca en un comunicado la agrupación que aglutina a académicos, excancilleres, políticos, líderes sindicales y referentes sociales y figuras de la cultura, entre otros.

“Denunciamos que esta operación no responde a objetivos de seguridad regional, sino que forma parte de un plan de intimidación destinado a desestabilizar, cercar y condicionar el proceso político-en curso en la República Bolivariana de Venezuela”.

El despliegue bélico en una zona geopolíticamente estratégica –advierte- se inscribe en la lógica de la guerra híbrida y multidimensional que Washington libra contra los pueblos que resisten su hegemonía.

En esa política combina bloqueos económicos, medidas coercitivas unilaterales, agresiones mediáticas y ahora maniobras militares intimidatorias.

A su vez, Mundo Sur repudia enérgicamente el anuncio de una recompensa millonaria por la captura del presidente Nicolás Maduro Moros, medidas sin sustento jurídico y en abierta violación del derecho internacional.

“Advertimos que cualquier intento de intervención militar, ya sea directa o indirecta, en el Caribe, será interpretado como una agresión contra todos los pueblos de nuestra América”, recalca.

Desde Mundo Sur, “reafirmamos nuestro compromiso con la resolución de los conflictos a través del diálogo y la integración regional. La defensa de Venezuela es, en esencia, la defensa de la unidad latinoamericana, tal como afirmó la Celac, América Latina y el Caribe, son tierras de paz y respeto a la autodeterminación de los pueblos”.

Mundo Sur tiene sede en Francia y Argentina desde donde impulsa proyectos innovadores con enfoque en derechos humanos y en clave de género interseccional, destinados a generar cambios estructurales en pos de construir sociedades más justas, inclusivas, participativas. Entre otros la integran en Argentina los excancilleres Rafael Bielsa y Jorge Taiana, ahora candidato a diputado nacional; el expresidente del Parlamento del Mercosur Oscar Laborde; Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Trabajadores Estatales; el abogado y líder sindical Roberto Baradel, el exdiputado Edgardo Depetri, y la escritora y periodista Stella Calloni, entre otros.

