Condenaron en Guatemala genocidio de Israel contra Palestina

Ciudad de Guatemala/Prensa Latina

Manifestantes condenaron este domingo en Antigua Guatemala, a casi 40 kilómetros de esta capital, el genocidio de Israel contra Palestina y exigieron el fin a su presencia ilegal en aquel territorio.

Reunidos en el Parque Central de la histórica y colonial ciudad, junto a la fuente de las sirenas, gritaron consignas contra la violencia, de respaldo a los movimientos en favor de la libertad y la paz en el mundo.

Portaron carteles con el llamado a parar el hambre, banderas de Palestina, reclamaron que ese Estado sea libre, mientras cantaron “me gusta la leche, me gusta el café y en Gaza no tienen ni para comer”.

Instaron al presidente chapín, Bernardo Arévalo, a que rompa relaciones contra la nación genocida y expresaron que no se ven las sanciones contra Israel.

La comunidad árabe en este país centroamericano convocó en ocasiones anteriores a marchas para repudiar la agresión israelí contra el pueblo palestino.

Participantes declararon a la prensa local que los únicos en contra de la paz son las élites que se benefician de esos conflictos.

Estamos aquí para alzar la voz, para hacer fuerza y unirnos al movimiento global en pro de que todos seamos libres, remarcaron.

Grupos sumados a una protesta anterior recordaron que quienes cometen el genocidio contra el pueblo palestino son los mismos que colaboraron con el Ejército en Guatemala para la ejecuciones dadas en pleno conflicto armado interno.

Para nosotros es importante también desde este espacio reivindicar el derecho de los palestinos y de los habitantes de cualquier nación del orbe a levantarse en contra de esas políticas criminales, concluyeron.

