Movimientos populares defienden a Lula

Brasilia/PL

Movimientos populares y partidos políticos integrados en los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo advirtieron hoy que no permitirán al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva entregarse a la Policía Federal para ser preso.

Vamos a resistir en el sindicato de los Metalúrgicos, indicaron las organizaciones, que consideraron que la prisión de Lula es política y destruirá la democracia en Brasil.

‘La condena y prisión del expresidente Lula es injusta y motivada por razones políticas. Lula es inocente. Eso es lawfare’, indicó un comunicado del Frente Brasil Popular difundido a través de las redes sociales.

Mientras, en declaraciones al diario digital Brasil 247 el ex secretario general de la Presidencia da República Gilberto Carvalho defendió la idea de que la militancia haga un cordón humano en torno al sindicato de los Metalúrgicos, en la ciudad de San Bernardo del Campo, e impida el cumplimiento de la orden de prisión contra Lula.

Desde anoche miles de manifestantes de los movimientos populares se congregaron en torno a esa sede sindical, donde Lula pernoctó y está acompañado, entre otros, por la expresidenta Dilma Rousseff, senadores y diputados del Partido de los Trabajadores (PT) y de otras fuerzas políticas.

Entre quienes llegaron hasta allí figuran también los precandidatos presidenciales Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL); y Manuela D´Avila, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB).

Esta última afirmó en declaraciones a los medios de prensa que el clima en el sindicato de los Metalúrgicos es de resistencia política y de unidad entre militantes y representantes de los partidos de izquierda.

D´Avila subrayó que ‘tendremos un preso político. Y los presos políticos son típicos de los regímenes de excepción; por tanto, debatir cualquier cosa que no sea la necesidad del restablecimiento de la democracia, del respeto a la Constitución y de las garantías y libertades individuales ‘es un equívoco absoluto’.

El juez federal Sergio Moro ordenó al final de la tarde de ayer el encarcelamiento del exgobernante, quien deberá presentarse antes de las 17:00 (hora local) de este viernes en la Superintendencia de la Policía Federal (PF), en Curitiba.

De acuerdo con reportes de prensa, Moro recibió sobre las 17:30 (hora local) la autorización del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) para disponer el encierro de Lula y emitió el despacho correspondiente sobre las 17:50, apenas 20 minutos después.

Moro, quien maneja a su antojo los hilos de la operación anticorrupción Lava Jato, indicó que Lula podrá concurrir voluntariamente, sin ser esposado bajo ninguna circunstancia, y que permanecerá recluido en una sala especial de la PF, ‘en razón de la dignidad del cargo ocupado’.

Además, permanecerá separado de los demás presos, sin riesgo para su integridad moral o física.

En enero pasado el TRF-4 aumentó la condena contra el e mandatario petista a 12 años y un mes de cárcel y, contrariando la Constitución, dispuso además la ejecución de la pena una vez agotados los recursos en esa instancia.

No es prófugo dice justicia

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no es un prófugo por la justicia, pese a no haberse entregado dentro del plazo fijado por el juez Sergio Moro, porque las autoridades saben donde está y no han intentado arrestarlo, explicó la asesoría de comunicación del magistrado.

“Lula no incumplió una orden judicial. Le fue dada la oportunidad para que se presente ante la justicia sin necesidad de que tenga que intervenir la policía. Pero todo el mundo sabe donde está, no está escondido ni prófugo”, dijo la asesora a la AFP.

“Solo puede ser considerado con pedido de búsqueda o prófugo si la policía lo busca y no consigue localizarlo”, añadió.

Más de una hora después de la hora señalada, el expresidente saludaba a miles de manifestantes congregados frente al Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campos (afueras de Sao Paulo), donde permanece desde la noche del jueves, cuando fue emitida la orden de arresto.

El documento precisaba que podía presentarse “voluntariamente a la Policía Federal en Curitiba hasta las 5:00 de la tarde, hora local, del viernes.

Entre versiones de negociación entre los abogados de Lula y las autoridades para una posible entrega, el diputado Ze Geraldo del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), de Lula, dijo a la AFP que el líder de 72 años pasará la noche en el sindicato en el que inició su ascenso político hasta la presidencia (2003-2010).

“Ya está definido: Lula no va a Curitiba (sur). Vamos a pasar la noche aquí. Esa decisión ya fue tomada (…), después se negociará cómo sigue”, señaló desde el interior del edificio.

Nuevo recurso para impedir su encarcelamiento

Los abogados del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva presentaron ante la Corte (STF) un nuevo habeas corpus contra la orden del juez Sergio Moro.

El recurso es similar al introducido el jueves pasado por la defensa de Lula da Silva, y que fue rechazado por los jueces. El ponente de la nueva petición es el ministro Edson Fachin, refiere Globo.

La medida busca evitar que el ex mandatario sea arrestado, luego de que el juez Moro ordenara la detención inmediata de Lula, quien tenía un plazo hasta el viernes a las 5:00 de la tarde para presentarse ante la sede de la Policía en Curitiba.

Sin embargo, el también aspirante a la carrera presidencial dijo que aunque no se negaba al arresto, no se presentaría de manera voluntaria ante las autoridades, por lo que permanecerá en la sede del Sindicato Metalúrgico en São Bernardo do Campo a la espera de la detención.

Según sus abogados, la detención de Lula no podía ser decretada hasta que no se agotaran todos los recursos en el Tribunal Regional Federal, para evitar la condena de 12 años y un mes dictada por el caso de un triplex en Guarujá, que supuestamente pertenecía al ex presidente.