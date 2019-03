Movida política arbitraria del partido Arena por: “ampliar la cobertura de edad en el ISSS” a contrapelo de la entrada de un Nuevo Gobierno

Wilfredo Mármol Amaya

Psicólogo salvadoreño

Para el año 2016, en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) había una población de 349,713 niños menores de 12 años que podían recibir atención en sus centros, ya que sus padres eran trabajadores asegurados. Hasta el 2005, el ISSS solo recibía a niños de seis años de edad, pero ese año extendió la atención hasta los 12 años. (Ver noticias de matutinos de fecha 12 febrero 2017).

La semana anterior se conoció la noticia de que se buscará ampliar la atención a hijos e hijas de asegurados en el ISSS, es decir se pre-aprobó reforma para que el ISSS de cobertura a hijos de beneficiarios hasta los 18 años. Sin embargo el Director del ISSS, Dr. Ricardo Cea, recomendó un proceso progresivo y no de manera abrupta, tal como ha sido aprobado el dictamen, sin revisar responsablemente las finanzas del ISSS y sobre todo el peso que tendrá sobre los actuales derechohabientes que ya se quejan deplorablemente de los servicios en coberturas de citas, procedimientos engorrosos y el impacto negativo en las programaciones de operaciones de todo tipo, no se diga la cobertura de las medicina; si bien es cierto las actuales autoridades, mejoraron sustantivamente en comparaciones a la perdida de la calidad en los gobiernos de ARENA en todas las áreas de atención. No obstante el Director Cea había advertido, quien dijo a los diputados de la Comisión de Trabajo que les den un tiempo para hacer una exposición técnica de la propuesta. Es de recordar y apuntar que la Comisión Trabajo y Previsión Social de la Asamblea Legislativa, acordó reformar la Ley del Seguro Social y ampliar la cobertura hasta los 18 años de los hijos de los derechohabientes, quienes acordaron reformar el art 2 de la Ley del Seguro Social, con la finalidad de ampliar la cobertura de los hijos de los trabajadores cotizantes hasta los 18 años de edad”, según lo expresó en su cuenta de Twitter el diputado David Reyes. Si esto es una realidad legislativa, las consecuencias serán negativas.

¿ARENA ha estado presente por más de 30 años en la Asamblea Legislativa, porque no ha impulsado en este tiempo esta proyección, dizque humanitaria?

Ver para creer, la ampliación hasta los 18 años es respaldada por los diputados del partido ARENA con una clara intencionalidad política: Dejar en dificultades al Presidente electo señor Nayib Bukele, que luego de los resultados certeros del 3F será juramentado Presidente de la sociedad salvadoreña el 1 de junio próximo.

Fue en el 2005 cuando el ISSS pasó de atender a niños de seis años hasta los 12 años de edad. Al pasar los 12 años, si lo pacientes necesitan atención médica o padecen alguna enfermedad crónica, como problemas renales, hemofilia o cáncer, son referidos al Hospital Bloom o al Hospital Rosales. Hasta el 2017, eran 10 centros del ISSS que atienden emergencias pediátricas, entre los que están el Policlínico Roma, Zacamil, los hospitales regionales de Santa Ana, Sonsonate y San Miguel, así como la Unidad Médica Soyapango e Ilopango; además, todas las clínicas comunales del ISSS dan servicio de primer nivel a los niños, como el control de niño sano. Además, se deja abierta la oportunidad para que las autoridades del ISSS revisen y mejoren cada año el portafolio de servicios.

Como ya se indicó, el informe que emitieron las autoridades del ISSS en el mes de diciembre del 2016, se atendieron a 349,713 hijos e hijas de cotizantes hasta los 12 años estaban inscritos, y ciertamente el artículo 34 de la ley se establece el derecho a la Seguridad Social de ser inscritos y beneficiarse en forma prioritaria de los servicios de salud provistos por el ISSS, cuando el padre o madre este registrado y al día en sus cotizaciones.

Vista así las cosas el partido ARENA estaría anteponiendo una seria y critica movida política con rostro de “pensar humanitariamente a favor de la niñez salvadoreña” a contrapelo de las finanzas públicas del presupuesto del ISSS y meter en problemas, antes de su llegada al gobierno, una maniobra mal intencionada que tratara de dañar y roer, tal como lo hicieran de manera desconsiderada con los gobiernos del FMLN; con el propósito de obstaculizar la esperanza que empieza a construirse en el océanos de la desesperanza aprendida de la salvadoreñidad. A los diputados areneros se les recuerda, que en este momento las consultas y operaciones de ojos dilatan más de 12 meses; y que los bastones para las personas en rehabilitación física esperan por un sencillo bastón más de 6 meses. ¿Entonces?

Ojalá el Presidente Nayib Bukele, tal y como lo ha propuesto, estará atento y vigilante a estas artimañas de todos ya conocidas, al desarrollar alternativas en el sistema de salud realmente eficientes, no sólo en la dimensión profiláctica, sino preventiva en la salud física, mental, social y por qué no decirlo, en la salud espiritual que en los años venideros nos lleven a la feliz conclusión: así era la cosa, y que la corrupción solo sea una pesadilla del pasado. ¡¡¡Es posible y si se puede!!!