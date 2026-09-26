Morazán en el debate político entre memoria y estrategia electoral

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La figura de Francisco Morazán ha vuelto al debate político y simbólico en El Salvador a partir del traslado de sus restos —o, según una de las opiniones, de lo que se presenta como sus restos— a un mausoleo ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. La decisión ha generado interpretaciones distintas sobre el significado político de recuperar la imagen del líder unionista centroamericano y sobre la relación que esa figura histórica puede tener con el proyecto político del presidente Nayib Bukele.

Dos artículos de opinión publicados por Diario Co Latino analizan el episodio desde perspectivas críticas. Mientras uno sostiene que existe una instrumentalización de la memoria de Morazán para construir una narrativa política contemporánea, el otro plantea que Bukele podría estar incorporando al prócer centroamericano a un repertorio de figuras históricas utilizadas con fines políticos y comunicativos.

Un héroe liberal convertido en símbolo contemporáneo

El artículo titulado “La paradoja de Morazán y la instrumentalización del nuevo mito iliberal en El Salvador”, de Luis Rafael Moreira Flores, sostiene que existe una contradicción entre los principios asociados históricamente a Morazán y determinadas prácticas del actual gobierno salvadoreño.

Moreira presenta a Morazán como una figura vinculada con el republicanismo, el Estado laico, la educación, el libre pensamiento, las libertades públicas y la unidad centroamericana. Desde esa perspectiva, considera que la utilización de su imagen en el contexto político actual representa una apropiación simbólica de su legado y sin ninguna coincidencia con la práctica política del incosnstitucional presidente Bukele.

Moreira Flores relaciona además el traslado del mausoleo con el horizonte político de 2027 y con la conmemoración de los 200 años de la Batalla de La Trinidad, episodio que considera fundamental en la trayectoria política y militar de Morazán.

Según su interpretación, la recuperación pública de la figura del prócer podría contribuir a construir la imagen de un “nuevo Morazán”, asociada con el discurso oficial y con una narrativa de transformación nacional.

La memoria como herramienta política

El segundo artículo titulado “¿Qué tan morazanista es Bukele?”, firmado Ricardo R. Hernández, plantea una comparación con la utilización política que Hugo Chávez hizo de la figura de Simón Bolívar en Venezuela.

El autor recuerda que Chávez convirtió a Bolívar en una referencia permanente de su proyecto político y que incluso promovió cambios institucionales y simbólicos vinculados con el ideario bolivariano. En contraste, señala que Bukele no había mostrado hasta ahora una identificación política particularmente marcada con Morazán.

Sin embargo, considera significativo que el presidente salvadoreño haya anunciado públicamente el traslado de los restos de Morazán a un mausoleo en el Centro Histórico. Para el autor, esta acción podría anticipar una mayor utilización política de la figura del unionista centroamericano.

La tesis central del texto es que el interés por Morazán podría responder menos a una identificación ideológica con su pensamiento que a la utilidad política de su imagen, particularmente en una región donde el unionismo continúa formando parte de la memoria histórica.

Del héroe nacional al símbolo centroamericano

Ambos textos coinciden en que Morazán trasciende las fronteras de El Salvador. Su proyecto de unidad centroamericana constituye precisamente uno de los elementos que permiten que su figura pueda ser utilizada en un discurso dirigido no solamente al público salvadoreño, sino también a otros países del istmo.

El segundo artículo señala que Bukele podría intentar proyectarse como una figura de alcance centroamericano mediante la incorporación de Morazán a su narrativa política. No obstante, también advierte que esa imagen tendría que acompañarse de propuestas concretas de integración regional.

Bukele, por cierto, sacó a El Salvador del Parlamento Centroamericano, lo que desdice de uno de los ideales del general Francisco Morazán.

Hasta ahora, según el autor, no existen en el texto propuestas de fondo que permitan hablar de un nuevo proyecto de unidad centroamericana. Por ello, plantea que el uso de la memoria de Morazán podría quedarse en el terreno simbólico si no se traduce en iniciativas políticas regionales.

Historia frente a memoria

Uno de los aspectos más controversiales señalados en los artículos es la diferencia entre historia y memoria política.

El texto de Ricardo R. Hernández recoge el cuestionamiento del historiador Carlos Cañas Dinarte sobre la inexistencia de restos de Morazán en el mausoleo. Según esa posición citada en el artículo, el lugar tendría principalmente un carácter de espacio de memoria.

Esta discusión introduce una dimensión adicional al debate: la importancia de establecer cómo se construyen y presentan los símbolos históricos ante la ciudadanía. El artículo sostiene que, independientemente de la discusión histórica, la presentación pública del mausoleo puede convertirse en una herramienta de construcción de memoria.

El primer texto, por su parte, sostiene que ningún monumento o conmemoración puede modificar por sí mismo el significado histórico de las ideas asociadas a Morazán.

Un debate abierto sobre el legado

La discusión planteada por ambos artículos no se limita al traslado de un mausoleo. En el fondo, coloca nuevamente sobre la mesa la pregunta acerca de quién interpreta la historia, cómo se utilizan los símbolos nacionales y qué relación existe entre memoria histórica y poder político.

Para Moreira Flores, existe una contradicción entre el pensamiento liberal y republicano atribuido a Morazán y lo que considera características del actual modelo político salvadoreño. Para Ricardo R. Hernández., el punto central es determinar hasta qué punto Bukele busca realmente identificarse con Morazán o si su figura puede convertirse en un recurso estratégico para ampliar su proyección política.

Más allá de las interpretaciones de los autores, ambos textos coinciden en que la figura de Morazán conserva una fuerte capacidad simbólica. Su nombre está ligado a la unidad centroamericana y a un proyecto político que trascendió las fronteras nacionales.

La utilización pública de su imagen abre interrogantes sobre la relación entre historia, propaganda, identidad nacional y proyectos políticos contemporáneos.

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