Marcela Villatoro espera que Presupuesto 2027 se presente completo

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, enfatizó que el Presupuesto General del Estado 2027 debe presentarse «completo, financiado y sin mentiras» ya que la legisladora recordó que los presupuestos anteriores han tenido modificaciones a lo largo del ejercicio fiscal para incorporar recursos a diferentes instituciones, muchos provenientes de préstamos externos.

«Lastimosamente nos ha pasado y en esta legislatura, se dijo, que el Presupuesto venía completamente financiado y que no íbamos a tener problemas, que no íbamos a ocupar dinero de préstamos para gasto corriente y la situación ha sido totalmente distinta», destacó Marcela Villatoro en declaraciones a la prensa.

La legisladora sostuvo que en varias sesiones plenarias se aprueban préstamos y posterior asignaciones a las instituciones del Estado para gasto corriente. «Lo que nosotros esperamos es que venga un presupuesto completo, financiado, un presupuesto que no sea mentiroso y que tenga claro las situaciones que están pasando en nuestro país y las necesidades de la población salvadoreña», destacó la legisladora.

Marcela Villatoro recordó que si se pretende ocupar los préstamos para gastos corrientes, lo correcto sería que expliquen dentro del mismo presupuesto “pero que no que disfracen algunos préstamos que dicen que son para algún proyecto de beneficio de los salvadoreños y que se ocupa para otra cosa.»

El Gobierno debe reanudar en 2027, el pago de los $2,300 millones del fondo de pensiones que se han ocupado.» Tiene que venir la deuda de pensiones, debería de venir completa definitivamente. Ojalá que ya empiece a retribuirse a los salvadoreños, porque los que están siendo afectados al final de cuentas, con estos cuatro años que no recibieron los intereses que debían de recibir por su deuda de pensiones, son las familias y los salvadoreños trabajadores».

Villatoro sostuvo que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se dieran en el tema de las pensiones y la reforma de pensiones debía de haberse hecho este año. «Pero cómo sabemos que es un tema bien escabroso, complicado porque es un tema que no va a hacer feliz a todos. Algunos van a verse completamente beneficiados y contentos, pero va a haber otra cantidad de población que evidentemente no se va a sentir de acuerdo con la reforma».

El FMI en un inicio, pidió la reforma de pensiones para febrero de este año. Sin embargo, el Gobierno no la presentó y postergó esta reforma para el 2027.

«Este gobierno pensó que era un riesgo electoral demasiado alto el aprobar la reforma de pensiones y es por eso que estuvo poco a poco dándole tiempo hasta que llegaron a un acuerdo de hacerlo el otro año, obviamente para no afectar las elecciones. ¿Cómo va a ser esta reforma? Es lo que no se sabe. Por ejemplo, si van a aumentar los años para que las personas puedan jubilarse, no sabemos si va a aumentar el tiempo laboral que se exige en este momento. No sabemos absolutamente nada porque tampoco se ha presentado un verdadero estudio actuarial. Se han hecho unos bosquejos, pero no conocemos realmente cómo está esta situación en nuestro país. Por eso, esperamos que el estudio de la reforma de pensiones sea algo serio y que sea algo que realmente sea beneficioso para los trabajadores salvadoreños», destacó Villatoro, quien aclaró que no apoyarán ninguna reforma de pensiones que aumente la edad de retiro.

La legisladora de oposición añadió que al tema económico, se le debe prestar atención, ya que la economía es el principal problema que afecta a El Salvador y también al mundo en general. «Sería bueno que se priorice un poco más, el ahorro en cada una de las carteras del Estado».

Por ello, esperan que en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto asistan los representantes de cada cartera de Estado para explicar sus presupuestos y hacer las preguntas necesarias

El Presupuesto General del Estado debe presentarse antes del 30 de septiembre por el Ministerio de Hacienda.

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