Denuncian vigilancia y retenes durante marcha del 15 de septiembre

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Saúl Méndez

Colaborador

El Observatorio Regional de Derechos advirtió sobre la persistencia de prácticas de vigilancia e intimidación durante la movilización del pasado 15 de septiembre en El Salvador, “estas acciones pueden afectar el ejercicio de derechos como la protesta, reunión pacífica, libertad de expresión y participación ciudadana”, explicó en un comunicado.

De acuerdo con el pronunciamiento, previo y durante la jornada de movilización se reportó la instalación de al menos cuatro retenes policiales en diferentes puntos. Estos fueron ubicados sobre la carretera Troncal del Norte, en el desvío de Las Flores, frente a la gasolinera Texas, en las cercanías de La Gloria, y en el sector de la 29 calle, en San Salvador.

El Observatorio también señaló que durante la marcha se observó a personas tomando fotografías y registrando a los participantes, sin identificarse como periodistas, influencers, integrantes de las organizaciones convocantes o activistas vinculados con la movilización.

Según la organización, el registro de personas que participan en protestas públicas genera preocupación por su posible utilización como mecanismo de vigilancia, identificación e intimidación, y sostuvo que lo ocurrido el 15 de septiembre y en anteriores movilizaciones apunta a la posible existencia de registros o bases de datos de personas de la sociedad civil que participan o lideran acciones de participación ciudadana.

En el pronunciamiento también se hizo énfasis a un incidente ocurrido al finalizar la marcha, cuando una persona confrontó a manifestantes y generó un escenario de tensión que pudo haber derivado en mayores incidentes, advirtió el Observatorio.

A estos hechos se sumó lo ocurrido el 14 de septiembre, un día antes de la movilización, cuando se registró presencia policial e interrogatorios a los asistentes en el lugar donde estaba prevista una conferencia de prensa relacionada con la jornada del 15 de septiembre.

Dicha actividad se desarrollaría en el paso a desnivel de la Avenida Héroes y Mártires del 30 de Julio, conocida como 25 Avenida Norte, específicamente en las inmediaciones del Monumento a los Héroes y Mártires del 30 de Julio de 1975.

El Observatorio Regional de Derechos afirmó que esta presencia policial es parte de otras prácticas de vigilancia y control observadas en actividades públicas relacionadas con la organización, convocatoria y desarrollo de movilizaciones sociales.

Sin embargo, durante el 15 de septiembre el Observatorio reconoció que no se registró un dispositivo policial y militar de la magnitud documentada durante las movilizaciones del 1.º de mayo. Pese a ello, la organización expresó preocupación por la reiteración de prácticas similares en distintas jornadas de protesta.

También recordó que en aquella movilización del Día Internacional del Trabajador, el Colectivo EPU-DESC identificó al menos 17 puntos específicos de control policial, además de la toma de fotografías de participantes y de sus documentos de identidad.

Por tales motivos, el Observatorio Regional de Derechos sostuvo que los acontecimientos registrados en septiembre no deben considerarse aislados. “Son parte de una continuidad de acciones de vigilancia y control frente a actividades de movilización y protesta social”, enfatizó.

La organización afirmó que la repetición de estas prácticas puede generar condiciones de temor e intimidación que desincentiven la participación ciudadana, la organización, la expresión pública y el ejercicio del derecho a la protesta.

Debido a esto, el Observatorio exhortó al Estado salvadoreño a garantizar el ejercicio pleno de los derechos a la protesta, reunión pacífica, libertad de expresión, circulación y participación ciudadana, así como a abstenerse de prácticas de vigilancia, intimidación o control que contribuyan a restringir el espacio cívico en El Salvador.

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