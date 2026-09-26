Asamblea aprueba exoneración de renta a artistas salvadoreños 

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Con 58 votos, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva disposición transitoria que librará del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los artistas salvadoreños por los ingresos obtenidos de la prestación de servicios artísticos y la venta de obras de arte.

La exoneración para las personas naturales se aplicará a rentas desde $0.01 hasta los $15,000; para las personas jurídicas será desde $0.01 hasta los $25,000.

El beneficio tendrá una vigencia de cinco años y se aplicará por cada ejercicio fiscal y sobre la ganancia anual, no por cada factura o pago individual.

La diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, recordó que, desde 2021, la Asamblea aprobó un decreto que permitía al sector artístico solicitar la devolución de las retenciones realizadas sobre sus ingresos, una vez presentada la declaración correspondiente.

Con la disposición el procedimiento será «más sencillo», ya que no se realizará la retención al momento de que los artistas presten un servicio o realicen una obra. Para ello, las entidades que efectúen los pagos deberán completar los formularios correspondientes para reportar la no retención.

Callejas detalló que, al finalizar el año fiscal, las personas naturales podrán contar con una exoneración de hasta $15,000 y las personas jurídicas de hasta $25,000.

Agregó que la iniciativa pretende reconocer el aporte de los artistas al desarrollo cultural y económico de El Salvador y reiteró que este sector debe ser considerado como una actividad profesional.

El apoyo al gremio artístico también beneficia a otros integrantes de la industria creativa, entre ellos músicos, productores, bailarines, gestores culturales, escritores, actores, directores y payasos.

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