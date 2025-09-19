Monterrey arrasa 8-0 con Alianza Women y la deja fuera del torneo

Compartir

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Alianza Women fue víctima del poder de Monterrey Femenil en la tercera jornada de la CONCACAF W Champions Cup, al caer por goleada de 8-0 en el estadio BBVA, donde como consecuencia, resultaron eliminadas tras la vapuleada.

El cuadro aliancista, actual monarca del fútbol femenino del país, cayó a la última posición del grupo B de la competencia, luego de tres derrotas que lo dejaron eliminado y a la espera de su último encuentro ante Vancouver Whitecaps Girls, partido de trámite para cerrar la fase del campeonato.

La larga cuenta por parte de las rayadas contra el cuadro salvadoreño arrancó sobre el cuarto de hora con el primer tanto de Day Silva. de cabeza, a este se sumó Diana Evangelista, sobre los 27’, Jermaine Seoponsenwe a los 32’ y Alice Soto a las 45’ cerró con el cuarto gol en la primera parte del encuentro.

El caótico primer tiempo para el cuadro paquidermo, no fue más que un aviso para las mexicanas de lo que vendría en el segundo tiempo, pue, a los 60’ incrementaron la ventaja con el autogol de la portera Samantha Valadez.

Corrían los 79’, cuando Kathy Martínez, tras un centro, mandó de cabeza y el seis a cero, que revalidaba la supremacía de Monterrey. A esta acción se sumó nuevamente Soto con el triplete a los 80’ y a los 85’ ante un Alianza, que mostró muy poco juego.

Un partido importante para el cuadro salvadoreño, que sufrió ante un rival, que no solo consiguió puntos para escalar en el grupo B, sino que también para perfilarse como uno de los candidatos a optar por el título, pero que al final ayuda a las monarcas salvadoreñas para foguearse con equipos de niveles deportivos más altos.

Alianza, tras caer contra clubes como el Gotham F.C., el Spirit y el más recientemente Monterrey, se verá, en el último encuentro de la fase de grupos de la competencia, este 16 de octubre ante Vancouver en Canadá.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...