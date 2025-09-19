Guatemala ascendie al 98 en actualización del ranking FIFA

Londres/Prensa Latina

Guatemala ascendió hoy al puesto 98 tras la última actualización del ranking de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) que contempló sus dos partidos de la eliminatoria mundialista.

La azul y blanco del técnico mexicano Luis Fernando Tena cayó derrotada 0-1 ante El Salvador el pasado 3 y cuatro días después empató a uno contra Panamá, con cuyos resultados perdió 4,9 puntos, pero avanzó en la tabla.

Dentro de Concacaf, el cuadro chapín aparece en el escalafón 11, por detrás de México (14 internacional), que encabeza el listado, Estados Unidos (16), Canadá (26), Panamá (29) y Costa Rica (47).

Siguen en la región Honduras (65), Jamaica (69), Curazao (84), Haití (87) y El Salvador (90).

Rumbo a la cita del orbe, la absoluta de Guatemala visitará Surinam el próximo 10 de octubre, también El Salvador el 14, el 13 de noviembre acogerá a Panamá y el 18 a Surinam.

Tena, con dos años al frente de la bicolor, inició su andadura expresando optimismo rumbo al evento universal que organizarán dentro de dos años de conjunto Estados Unidos, Canadá y México.

La selección de España tomó la cabeza internacional, algo que no disfrutaba desde junio de 2014, con Francia segunda, Argentina tercera e Inglaterra cuarta.

Portugal escaló al quinto peldaño en detrimento de Brasil, que bajó al sexto. Séptimo es Países Bajos, en tanto Bélgica, Croacia e Italia cierran el top 10.

El combinado de Eslovaquia logró sacar la mayor cantidad de puntos (25.31) y ascendió más puestos (10, hasta el 42 ahora), mientras que Zimbawe (125) perdió nueve lugares, como ninguna otra.

