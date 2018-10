Monseñor romero, profeta y mártir

CARLOS ANDRÉS VILACORTA

Escritor

Dedico estas humildes páginas a la vida luminosa de este gran hombre y gran sacerdote.

Fue para el año de 1990, mes de septiembre que viajamos a California con toda la familia a raíz de la guerra, viajamos con el deseo de quedarnos permanentemente y vivir del todo en ese grande y deshumanizado país sucede que después de tres meses, la que fue mi esposa comenzaba a notar en ella cambios radicales en su comportamiento hacia mi persona, es decir ya no había entendimiento.

Y a raíz de eso después de transcurridos 8 meses opté por regresar al Salvador tremendamente decepcionado para rehacer mi vida.

Mi regreso fue gracias a la amistad y a la caridad que tuvo una persona que afortunadamente venia para el Salvador y me trajo en su vehículo, atravesamos todo el territorio Mexicano del lado de la costa atlántica, pasando por Vera Cruz para llegar después al istmo de Tehuantepec y después la frontera con Guatemala y luego el Salvador así las cosas.

Después vienen los acuerdos de paz que se realizaron en Chapultepec México D.F, que más que acuerdo de paz son acuerdos políticos pues la paz aún no llega a El Salvador, y a estas alturas en que escribo, las pandillas delincuenciales y el narcotráfico se han apoderado de este pequeño país corrompiéndolo a sus instituciones y sus funcionarios. Corrompiendo la juventud para que ingrese a formar parte de esas pandillas, algo que me parece satánico, pues el país merece un destino mejor para nuestra juventud.

Después de los acuerdos de paz desafortunadamente ganó el partido de la oligarquía (la derecha) que gobernó por muchos años esta nación, y comenzaron a reconstruir el país, pues había quedado destruido, destrucción de puentes postes del tendido eléctrico, destrucción de la economía crímenes y asesinatos al por mayor. Para ello comenzaron a privatizar las instituciones como las telecomunicaciones (Antel) a las telefónicas extranjeras y transnacionales que se llevan millones y millones de dólares, así pues de éste pequeño país que ya no es nuestro, solo queda su nombre EL SALVADOR, que lástima que perdimos la soberanía comenzando por su moneda que era el colón, y un expresidente y una asamblea que fue su cómplice, de la noche a la mañana nos impusieron la dolarización, como lo digo en páginas anteriores todo era más barato con los colones, las tortillas, los frijoles, la verdura, los pagos de agua y energía eléctrica, pues por cada dólar que gastamos equivale a 8.75 de moneda Salvadoreña de antes. Anteriormente cuando decíamos o hablábamos de cien colones, entendíamos que su poder adquisitivo era bastante, pero ahora cien colones, es equivalente a doce dólares con los cuales no compramos gran cosa, y los sueldos de los empleados tanto públicos como privado se mantienen estáticos, o sea que la canasta básica se hace cada día más difícil para este pueblo hambriento, si usted camina por las calles de San Salvador se va encontrar con gente durmiendo en la aceras protegiéndose con cartones o con lo que sea para el frio, lo que llamamos indigentes, en los autobuses del transporte público se suben todos los días gente a pedir limosna, otros a vender sus productos mujeres con niños de brazos también pidiendo limosna, pero eso no es todo, lo más grave del caso es que se suben a asaltar y a robar agresivamente, y la gente por miedo les da unas monedas o lo que sea, es el hambre que azota éste empobrecido país digo empobrecido porque lo han empobrecido sus gobernantes y funcionarios, que más gobernantes deberían llamarse saqueadores, depositando sus robos en paraísos fiscales.

Viacrucis, día 14 de abril en San Salvador, es viernes santo, estamos en la semana mayor, éste día el viacrucis recorre por varias zonas del gran San Salvador con sus tradiciones religiosas, nuestro pueblo es un pueblo católico, bien católico una docena de hombres cargaban la tarima en donde iba Jesús con la cruz, la tarima estaba adornada con muy bellas flores iban cantando y le pedían perdón a Dios por los sufrimientos y por los azotes que le habían ocasionado en su sacratísimo cuerpo, las marchas las acompañan con música fúnebre, las que me hicieron derramar lágrimas y pensar que en ése momento Jesús llevó sobre sus hombros los pecados, de toda la humanidad, algo extraordinario experimenté cuando contemplaba la imagen de Jesús algo muy grande que me llamaba a la conversión, sentí que los ojos de la imagen de Jesús me contemplaban diciéndome hijo ven a mí, yo puedo reconstruir el templo en tres días. Y pensé en mi pueblo, en el dolor de mi gente que no puede salir del grave problema en que nos encontramos, sólo un milagro de Dios podría hacerlo, es que en ese momento también pensé en Monseñor Oscar Arnulfo Romero que cumplió hasta el último momento cuando fue asesinado, me pongo a pensar que si todo lo que nos está pasando es por la sangre derramada de nuestro pastor, éste pueblo que le llora y lo recuerda tanto y los rumores que se escuchan es que el vaticano le va a conceder su santidad.

MONSEÑOR ROMERO

Seguiste las enseñanzas del Hijo

del Dios viviente Ofrendando tu vida;

tu sangre Por este pueblo masacrado

Explotado y doliente has dejado una huella

Indeleble imborrable permanente.

Monseñor de El Salvador

Monseñor de nosotros los pobres

Monseñor de todos, monseñor del

Mundo entero en esta Patria hipotecada,

Atropellada, vendida, el bálsamo de tu amor

Es permanente y debemos llevarlo como antorcha

Y luz noche sobre nuestra frente, este tu pueblo

Que tanto amaste, cual cascada de luz de amor

Te derramaste, tu sangre Monseñor Romero

Tu misma Iglesia estaba en contra tuya.

Sus intervenciones de fuego, de amor, y de verdad eran como un látigo para la oligarquía malvada y opresora. Él decía que el ser humano debe tener a Dios en su corazón, por lo tanto tener piedad, teniendo a Cristo en el corazón, en sus intervenciones nos hablaba de las manifestaciones naturales de Dios, al contemplar la madre naturaleza, al universo con sus miríadas de estrellas y constelaciones, la luz que nos da nuestro sol, los ríos, las montañas, el agua que bebemos y el oxígeno que respiramos todo esto, es gratuito es un regalo de Dios.

El hombre en su miseria quiere apropiarse de lo que Dios nos ha dado, como es la madre naturaleza, así pues el hombre no debe amasar riquezas materiales pues aquí todo se queda y la alegría de compartir estos grandes regalos de Dios es un privilegio.

Después de 37 años de su asesinato su figura se agiganta a través del tiempo y la distancia, a los jóvenes estudiantes deberían de darles una materia dedicada sólo a este tema.

Recuerdo un caso insólito, algo increíble cuando cierto militar del ejército nacional Salvadoreño de esa época se arrepintió y convencido de las maldades del sistema y que sabía que existía un plan para asesinar a Monseñor Romero fue tocado por Dios, fue a verle y se lo contó todo y le dijo así: Monseñor me avergüenzo de ser militar y he sabido que hay un plan para matarle, Monseñor respondió: No te avergüences de ser militar mejor cambiate de ejército, fue así como ése militar renunció a su ejército nacional convencido que Monseñor Romero estaba en la verdad y con la verdad hablaba palabra de Dios para su pueblo, fue así como ése militar que ahora vive en Barcelona España exiliado. Y se pasó al ejército guerrillero, éste es un caso especial pues Dios le convirtió al cristianismo y ablandó su corazón, y él escribió un libro cuyo nombre es: “Porque me pasé del ejército nacional al ejército guerrillero”. En El Salvador existió un grupo de intelectuales conocido como la “generación comprometida”, desafiaron y nos entregaron un importante y valioso trabajo creador que forma parte del patrimonio cultural del país, víctima de la dictadura fue el poeta Roque Dalton, asesinato cometido por sus propios compañeros o como lo calificara Eduardo Galeano, lo calificó de estupidez pero todavía hay otros personajes de ese generación que se encuentran con vida.

A Romero su misma Iglesia le decía: no te metas en eso, pues es muy peligroso así se lo dijo el papa de ése entonces.

El Papa, los Arzobispos, los curas que se visten de oro, que se acuestan en camas de lujos, que se alimentan con manjares de Reyes, que beben vinos raros, todo ellos que predican con ejemplo de santos que ya han muerto, ¿Por qué son los vicarios de Jesús? Porque no se desprenden de sus lujosas alhajas de oro, de sus coches de lujo para dárselos a los pobres, y se vistan humildemente para que tengan razón de predicar el Evangelio de Jesucristo.

María Hebrea escogida del Señor, vaso de pureza escogida por Dios y madre de nuestro Salvador tiene un puesto especial.

He visto Gobernantes arrodillarse hipócritamente y cuando condenaron a Jesús de forma tan horrorosa injusta y cruel, muerte de cruz, digámoslo así, fue un asesinato para deshacerse del hombre Dios que les decía la verdad pues él es la verdad y lo llevaron de un lado para otro, fueron los gobernantes Judíos, el Sanedrín, Caifás y su secuaces, quienes lo enviaron a morir en forma tan despiadada y espantosa, la agonía de Jesús fue indescriptible, leí en un periódico hace mucho tiempo que en Italia hubo una reunión de médicos que llegaron a la conclusión que los pulmones de Jesús estaban inundados de su sangre, divina y redentora, debo a aclarar que soy fiel creyente de sus enseñanzas, digo de sus enseñanzas, no religioso.

Así fue como murió nuestro amado Señor Jesucristo y es por eso que establezco una comparación en ambas muertes, asesinado por la oligarquía millonaria como la de la época en que vivió Jesús, debo decir que Pilato fue un cobarde pues pudo salvarle, mas ya estaba escrito así por los designios del padre Celestial, que uno de los suyo lo vendiese y otro lo negase, a este último se le ha conferido ser el primer papa, cosa que nunca supo ni pudo imaginar paradójicamente en Roma se encuentra la cede del catolicismo. A Jesucristo lo condenaron a muerte porque tuvieron miedo que les quitase el poder pues había dado muchas señales y milagros que él era, y es el hijo de Dios.

Romero verdadero discípulo de las enseñanzas del Divino Maestro, pues Jesús dijo: Grano que no muere no podrá dar frutos y el que quiera ser mi discípulo que tome su cruz y me siga y el que pierda su vida por mí la ganara en los cielos, Romero anduvo en los caminos visitando a los pobres de los más pobres, que fue la preferencia de nuestro Señor, véndelo todo y dáselo a los pobres, así le dijo al joven rico que se fue triste, pues sus ataduras eran las riquezas pues para ganar el cielo hay que desprenderse de todas éstas cosas.

Tienes que nacer de nuevo le dijo a Nicodemo y Nicodemo no alcanzó a entender esas divinas palabras, así pues Romero dice: Si me matan renaceré en mí pueblo, Romero se convierte en un discípulo más de Jesús en pleno siglo xx. Si analizamos todo el drama de Jesús y todo el escenario trágico de su divino ministerio, todos los que rodearon a Jesús pasan a la historia, porque él los pasa a la historia el centro es él, el astro divino es él, lo demás es un trasfondo de maldad. También debemos analizar que al primero que salvó de morir en la cruz fue a Barrabás, pues el pueblo y los gobernantes judíos eligieron salvar al malvado, y no al inocente, a ése mismo pueblo al que Jesús había hecho tantas bondades y milagros, ése mismo pueblo lo condena como a un malhechor, así a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Los que asesinaron a monseñor Romero son los mismos que asesinaron a Jesús, solo que en otro escenario y en otro tiempo, así pues la humanidad no ha aprendido las enseñanzas del divino Maestro.

Cuando Pilato le pregunta ¿Acaso eres rey? Jesús se limita a decir: tú lo has dicho, mi reino no es de este mundo Pilato lo observa y no comprende en su ignorancia la grandeza del hijo de Dios.

Alan Cardé el gran escritor Francés dice: cuando Jesús nos habla que en la casa de su Padre hay muchas moradas, Jesús quiso decir que en el universo existen otros mundos habitados. Cuando crucifican a Jesús el diablo dijo: le he vencido, le he matado a su hijo, más ésa aparente derrota se convierte en tremenda victoria, cuando Jesús Resucita y vence la muerte para la gloria de su padre y para salvar a la humanidad. Las únicas credenciales de Jesús eran el mismo, nunca escribió un libro, nunca lideró un ejército, ni ocupó cargos políticos, ni fue dueño de ninguna propiedad, pero atraía multitudes con sus palabras y actos asombrosos y grandiosos, vence la muerte cuando resucita a Lázaro, cuando saca demonios, cuando le devuelve la vista a los ciegos, cuando sana a los leprosos, lo que puedo decir es que él cambia la vida del que desea recibirlo, cuando Dios nos visitó en forma humana y las pruebas lo respaldan, es tan grande Jesús, que divide al tiempo en el antes y el después de Jesucristo.

La situación desesperante y asfixiante, deshonrosa a que se ha llegado, el atraso de éstos pueblos dominado por pequeños grupos de poder, lucha grosera y denigrante en las que las grandes fortunas surgen de la infamia y del hambre de estos pueblos, cuantas buenas intenciones, cuantos buenos lideres fueron desaparecidos, estudiantes, sacerdotes, maestros etc., pues todo lo que se oponía a ellos había que eliminarlo, León Calenga representante del papa dice: Que para canonizarlo a Monseñor Romero es necesario que se realicen una serie de requisitos y considerarlo un santo. Es lo que el pueblo Salvadoreño desea me refiero al pueblo católico, no a los millonarios malvados.

En repetidas ocasiones he ido a visitar la tumba de mi querido y amado Monseñor Romero, pues se encuentra en la catedral de san Salvador, he derramado lágrimas, muchas lágrimas. También he visto como delegaciones de diferentes países vienen a visitar la tumba y he comprendido que Romero vale más en el extranjero que en El Salvador, pues aquí todavía existe una clase millonaria que odia sus enseñanzas, porque toca sus intereses, odia a los pobres que son solo objetos de explotación, en las fábricas en los trabajos etc. Y la violencia aún no se detiene con éste nuevo problema que tenemos de pandillas, hermanos matando a sus hermanos, lo curioso del caso que sólo gente pobre muere, no tocan a los ricos pues tienen guarda espaldas, independientemente que Romero fue un gran sacerdote, debemos reconocer que fue un hombre valiente y amoroso con su pueblo.

Los que lo asesinaron, un tal mayor, conocido del ejercito conocido como Roberto, un tal capitán Saravia y el individuo que jalo’ el gatillo un tal guardia de apellido marinero que si se encuentra vivo a éstas alturas debe ser un anciano, nada ha mejorado después de los “acuerdos de paz” pues ahora la delincuencia tiene de rodillas a éste pueblo de El Salvador ahora en este momento que escribo he escuchado las noticias por radio, que se encuentran cadáveres envueltos en sábanas en las carreteras de el Salvador y desmembrados, hemos llegados a las más grandes degradaciones y nos hemos convertido en el país más peligroso del mundo, en la Asamblea Legislativa los diputados hablan y hablan proponen y propones y no se soluciona el problema de la delincuencia así las cosas.

Asumamos que la cultura Salvadoreña es un espectro muy variado, existe una base de pensamiento conservador que no corresponde sólo a las ‘elites si no a importantes sectores del pueblo, la invasión de culturas extrañas como la norte americana para el caso Salvadoreño, que trituran y vuelven un producto desechable nuestra cultura.